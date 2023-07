Neymar à Chelsea, c'est la Fête Nationale au PSG

Dans : PSG.

Présent à la reprise de l’entraînement du Paris Saint-Germain cette semaine, Neymar ne sait pas encore s’il portera le maillot du club de la capitale française ou pas la saison prochaine. Chelsea s'intéresse à lui pour un transfert, alors que le Qatar rêve depuis plus d'un an de le mettre dehors.

Joueur le plus cher de l’histoire du football, sachant que le PSG avait déboursé 222 millions d’euros pour le recruter au Barça en 2017, Neymar n’a jamais vraiment répondu aux très grandes attentes placées en lui. Même s’il a fait de belles choses à Paris, le Brésilien n’a pas encore porté son équipe en Ligue des Champions. C’est donc pour cette raison que Neymar a été poussé vers la sortie lors des derniers mercatos. Pensant que le PSG doit être une équipe basée autour d’une seule star, à savoir Kylian Mbappé, Luis Campos a toujours voulu se séparer de l’ancien du Barça depuis son arrivée en 2022. Cela venait d'en haut, du Qatar, assure Le Parisien. Mais pour l’instant, le Portugais a essuyé plusieurs échecs. Notamment en raison de la volonté de l'ancien de Santos de rester à Paris, où il a pris ses aises et possède un contrat en béton.

Neymar, le Qatar n'en veut plus à Paris

Et si la bonne affaire était prévue pour cet été ? Cela reste possible puisque d’après les informations du Parisien, Chelsea a coché le nom du Brésilien durant ce mercato. « Le club anglais, principalement, a sondé son entourage pour connaître sa décision et se positionner en cas de départ. Et cette fois, grande nouveauté, il s’agit d’un transfert et non plus d’un prêt. Lié jusqu’en 2027 avec le club de la capitale, Neymar possède une cote estimée entre 50 et 70 millions d’euros sur le marché », peut-on lire sur le journal francilien. Chelsea serait prêt à remplir plusieurs conditions, et notamment au sujet du salaire du Brésilien qui pourrait rester inchangé.

Neymar veut rester à Paris

Une nouvelle qui pourrait ravir la direction du PSG, qui planche actuellement pour recruter un buteur (Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani) ainsi qu’un ailier droit (Bernardo Silva) pour épauler Mbappé au sein de l’attaque parisienne. Ce qui signifie donc que Neymar n’est plus forcément indispensable dans les plans de Paris, malgré le fait que Luis Enrique, le nouvel entraîneur parisien, garde de bons souvenirs de ses dernières relations avec Neymar au Barça. Si Chelsea a donc commencé à placer ses premiers pions, il faut maintenant connaître la volonté de Neymar. À première vue, le joueur de 31 ans a plutôt envie de rester au PSG.

Opéré de la cheville en mars dernier, l’Auriverde ne sera opérationnel qu’en septembre. Motivé à l’idée de retrouver son meilleur niveau afin de pousser le PSG vers les sommets, Neymar se voit bien rester à Paris, où il touche un confortable salaire de 26 millions d’euros nets par an. De son côté, le PSG semble s'être fait une raison dans ce dossier, surtout avec le départ de Lionel Messi et l'incertitude autour de l'avenir de Kylian Mbappé. Avec Neymar, le club de la capitale a encore au moins une étoile pour briller sur le plan international. Mais l'intérêt de Chelsea pour un transfert sec est en tout cas nouveau, et pourrait titiller les dirigeants parisiens dans leur ambition de faire un grand coup de ménage cet été.