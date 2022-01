Ndombele au PSG, la réponse mystérieuse de Pochettino

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Avant le match contre Reims, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas échappé à une question sur le possible recrutement de Tanguy Ndombele d'ici la fin du mercato d'hiver.

Rarement marché des transferts aura été aussi calme du côté du PSG, Leonardo étant plutôt décidé à faire de la place dans le vestiaire parisien plutôt que de continuer à empiler des joueurs. Cependant, depuis quelques jours, les rumeurs font de Tanguy Ndombele un possible renfort du club de la capitale, on a même prêté à Kylian Mbappé le fait d’avoir discuté de tout cela avec le milieu de terrain tricolore de Tottenham. Ancien manager des Spurs, Mauricio Pochettino connaît bien l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, et forcément il ne serait pas étonnant de voir ce dernier vouloir revenir en Ligue 1 surtout sous le maillot du Paris Saint-Germain. Présent ce samedi en conférence de presse, alors que la fin de la période hivernale des transferts se profile, l’entraîneur argentin a été interrogé sur une possible venue de Ndombele au PSG d’ici la fin du mois de janvier.

Ndombele est à Tottenham, le PSG ne veut pas se mouiller

💬 Mauricio Pochettino s'est exprimé en conférence de presse, à la veille de #PSGSDR 👇https://t.co/t7gACkwXW0 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 22, 2022

Conscient que chacun de ses mots allait être étudié à la loupe, Mauricio Pochettino n’a pas voulu dévoiler ses intentions sur Tanguy Ndombele, même s’il n’a pas refermé la porte à cette opération. « Je n'aime pas parler des rumeurs ou des joueurs qui sont sous contrat avec d'autres équipes. J’ai un groupe de qualité et les dirigeants ont fait des efforts importants au mercato d’été pour avoir un effectif équilibré. Ce n’est pas le moment de parler de cela. Le mercato d'hiver est ouvert et il y a toujours des possibilités des joueurs qui veulent jouer davantage ou qui ont des envies. Des joueurs peuvent être proposés au PSG et il faut toujours écouter. Mais on ne parlera des cas individuels plus tard », a expliqué le coach du Paris Saint-Germain, qui laisse le soin à Leonardo d’avancer sur ce dossier. Il sera toujours temps de reparler de tout cela dans les dix prochains jours.