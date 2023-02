Navas ou lui, Donnarumma a mis le PSG dos au mur

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après une saison en cohabitation avec Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma a enfin le champ libre au PSG, où il est le numéro un.

Ses performances depuis le début de la saison ne sont pas de nature à rassurer les supporters ainsi que les observateurs. Pourtant, Gianluigi Donnarumma a toutes les raisons d’être serein depuis la prise de fonctions de Christophe Galtier. En effet, dès la nomination de l’ancien coach de Lille et de Nice à la tête du Paris Saint-Germain, ce dernier a fait de Gianluigi Donnarumma son numéro un, sans ambiguïté, alors que Keylor Navas était toujours dans l’effectif. L’été dernier, le gardien costaricien était proche de Naples, mais le deal a capoté dans la dernière ligne droite. Après une demi-saison à chauffer le banc parisien, Navas a enfin trouvé une porte de sortie. Cet hiver, il a rejoint Nottingham Forrest en Premier League. Un soulagement pour Donnarumma qui -malgré son statut de titulaire- n’a plus au-dessus de l’épaule l’ombre de Keylor Navas. Dans les colonnes de L’Equipe, le meilleur gardien de l’Euro 2021 a reconnu que cela était important pour sa confiance.

Donnarumma soulagé par le départ de Navas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

« La saison dernière m'a aidé à grandir énormément, justement en raison de ces difficultés. Cela a été une expérience qui m'a apporté, je l'ai vécu comme ça. Cette année, le Mister (Christophe Galtier) a donné une hiérarchie claire, et je le remercie de sa confiance » indique d’abord l’ancien gardien de l’AC Milan, avant de poursuivre. « La concurrence avec Navas, c'est sûr, ce n'est pas facile, tu dois savoir gérer cette situation particulière. Keylor et moi sommes deux bons garçons, on s'entendait bien, mais c'est normal que ce soit difficile. Dans la gestion, au fil du temps, cela devient compliqué. Nous l'avons bien pris, lui comme moi, en essayant d'aider l'équipe, ce qui est la seule chose importante. Il ne s'agissait pas seulement de lui ou de moi, mais de toute l'équipe. C'est normal de faire des choix, à un moment. Et il fallait faire un choix, que ce soit lui ou moi, c'était important pour tout le monde » a expliqué en toute franchise Gianluigi Donnarumma. Ce choix a donc été tranché par le PSG et sans surprise, c’est le gardien italien, plus jeune et dont le potentiel fait peu de doutes, qui a été conservé. Reste qu’à l’instant T, il n’est pas dit que l’ancien gardien du Milan AC soit meilleur que Navas, dont le départ a provoqué certaines crispations chez les supporters parisiens.