N'Golo Kanté au PSG cet été, l’assaut est lancé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Chelsea à la fin de la saison, N'Golo Kanté est une cible privilégiée du PSG au mercato.

Cela fait de longues années que le Paris Saint-Germain courtise N'Golo Kanté, sans avoir réussi pour l’instant à convaincre l’international français de rentrer au pays. Et pour cause, le milieu de terrain de Chelsea a toujours fait part de son attachement pour la Premier League et a systématiquement refusé les offres du PSG mais également des clubs espagnols tels que le Real Madrid ou encore le FC Barcelone. Qu’en sera-t-il cet été, alors que la cote de l'ancien de Leicester a brutalement chuté sur le marché des transferts en raison de ses pépins physiques à répétition, dont le dernier va le priver de la Coupe du monde au Qatar avec l’Equipe de France ? Une chose est certaine, en dépit des doutes au sujet de l’état de forme de N'Golo Kanté, le Paris Saint-Germain va de nouveau tenter sa chance cet été afin de mettre le grappin sur le milieu défensif de Chelsea.

Le PSG va tenter de recruter Kanté cet été

TRUE✅ @PSG_inside is interested in N’Golo Kanté (31). Kanté can leave @ChelseaFC as a free agent in summer pic.twitter.com/e1mq3IfnX9 — Christian Falk (@cfbayern) November 9, 2022

Selon les informations du très sérieux Christian Falk, l’intérêt du PSG pour le champion du monde 2018 n’est pas une sombre rumeur. Le club de la capitale va bel et bien tenter sa chance pour recruter l’international français. Il faut dire que la situation de Ngolo Kanté incite à l’optimisme du côté du PSG puisque l’ancien Caennais est libre et ses pépins physiques ne font plus de lui un joueur aussi courtisé que par le passé. Reste que malgré cela, Kanté reste suivi par plusieurs cadors européens dont certains en Premier League, qui pourraient avoir les faveurs du joueur. C’est par exemple le cas de Tottenham, dont l’entraîneur Antonio Conte aime s’appuyer sur des éléments d’expérience. Le manager italien des Spurs a ainsi validé auprès de sa direction le profil de l'homme aux trois poumons. Reste que de son côté, le champion du monde 2018 aura sans doute l’exigence de rejoindre un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui sera forcément le cas du PSG. Enfin, une prolongation à Chelsea est toujours possible mais à cette heure, ce n’est pas la tendance. Une bonne nouvelle pour Paris…