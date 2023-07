Mourinho tente cet incroyable coup double au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé par Renato Sanches, José Mourinho a un autre indésirable du PSG dans le viseur lors de ce mercato estival : Leandro Paredes.

Désireux de renforcer l’effectif de l’AS Roma à moindre coût, José Mourinho a les yeux rivés vers le Paris Saint-Germain, club avec lequel il entretient de bonnes relations via le coordinateur sportif Luis Campos. Les deux hommes s’apprécient et forcément, cela peut faciliter les négociations en période de mercato. L’été dernier, la Roma et le PSG avaient trouvé un accord pour le prêt de Georginio Wijnaldum et à priori, de nouveaux deals entre les deux clubs sont envisageables.

En milieu de semaine, on apprenait que le club de la Louve s’intéressait de manière sérieuse à Renato Sanches, dont la première année au Paris Saint-Germain a été plombée par les blessures… comme c’est trop souvent le cas avec l’international portugais. Un autre indésirable du club de la capitale figure dans le viseur du club romain en la personne de Leandro Paredes. Le champion du monde argentin sort d’une saison contrastée en prêt à la Juventus Turin, où il a été titulaire en début de saison avant d’être relégué sur le banc par Massimiliano Allegri, avec qui les relations ont été tumultueuses.

Mourinho cible Renato Sanches à Rome... et Paredes

L’international argentin a déjà joué à l’AS Roma entre 2014 et 2017 (54 matchs) et conserve de manière générale une excellente cote en Italie, même après son passage contrasté à la Juventus Turin. Du côté du PSG, il est clair que l’on ne s’opposera pas au départ de Leandro Paredes, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat dans la capitale française. Au vu de cette situation contractuelle, un prêt n’est en revanche pas envisageable. En cas de proposition de transfert, nul doute que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne seront pas gourmands et accepteront certainement de vendre Leandro Paredes pour moins de 10 millions d’euros cet été.