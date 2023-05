Mourinho au PSG, ce n'est plus un secret

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La fin de saison se profile sérieusement et tout porte à croire que Christophe Galtier ne restera pas au PSG. Pour le remplacer, José Mourinho est désormais le grandissime favori et tout le monde semble désormais d'accord.

L’AS Rome a fait un pas vers la finale de l’Europa League en s’imposant jeudi soir (1-0) face à Leverkusen, et cela, pour le plus grand bonheur de José Mourinho. Le Special One, acclamé par les supporters romains, savoure ce moment, car il est de plus en plus probable qu’il est sur le banc romain pour encore quelques matchs. Ensuite, l’entraîneur portugais devrait mettre le cap vers Paris où Luis Campos lui a proposé de prendre la place de Christophe Galtier comme l’ont révélé des médias français et italien. Et cette rumeur s’intensifie encore plus, les journalistes européens étant tous persuadés que José Mourinho est le prochain coach du Paris Saint-Germain. Sur la BBC, Julien Laurens, journaliste français, a lâché le morceau.

Pour lui, Luis Campos a fait le travail et a déjà négocié la venue du Special One au PSG. « Qui est le meilleur ami et agent de José Mourinho ? Jorge Mendes. Qui est l'un des meilleurs amis de Jorge Mendes ? Luis Campos, qui est également le directeur sportif du PSG. Campos et Mendes parlent tous les jours et Mendes est très influent et je suis sûr que le nom de Mourinho est apparu dans une liste restreinte de managers pour remplacer Christophe Galtier. Mourinho pourrait finir par être le manager de Paris, il pourrait ne pas l'être, mais avec Campos il y a un terrain très favorable », explique Julien Laurens, tandis que Guillem Balague, est, lui aussi, convaincu que l’actuel entraîneur de l’AS Rome est désormais le grandissime favori pour prendre les commandes du PSG.

Mourinho va vite régler les problèmes dans le vestiaire

Pour le journaliste espagnol, Paris a besoin de quelqu’un comme le Special One pour changer d’ère. « Le PSG a besoin de quelqu'un qui, dès qu'il va arriver, va dire : « je ne veux pas de lui, je ne veux pas de lui, je ne veux pas de lui et je vais construire à travers ce joueur ». Si le club soutient José Mourinho dans cette façon de faire, il sera le manager du PSG. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour réinventer la roue sur le plan tactique, ils ont besoin de quelqu'un pour organiser le vestiaire et quelqu'un devra à un moment donné leur donner la direction », fait remarquer Guillem Balague, persuadé que l'ancien entraîneur de l'Inter, Madrid ou bien encore Chelsea, pour ne citer que ces clubs, est l'homme idoine pour le Paris Saint-Germain.

Grand spécialiste du football italien, James Horncastles, est persuadé que José Mourinho veut désormais retrouver un club très ambitieux et capable de lui offrir les moyens d’assumer ses ambitions sportives : « Je pense que Mourinho voit la Roma comme un moyen de rebondir vers un plus gros club. Il peut raisonnablement se dire qu'il a réussi sa mission dans la mesure où l’AS Rome a remporté son premier trophée depuis 14 ans et qu'ils se rapprochent d'une autre finale européenne. Mourinho c’est quelqu'un qui veut finalement gagner partout où il va et je pense qu'il pense qu'à la Roma, à moins qu'ils ne commencent à changer de stratégie et à dépenser plus d'argent, ils ne pourront pas remporter un titre de champion. Il aimerait un projet qui corresponde à nouveau à son ambition, à savoir gagner de nouveau une Ligue des champions. »