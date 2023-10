Monaco fonce vers le titre, Riolo secoue le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Après 8 journées de Ligue 1, l'AS Monaco est leader du championnat. Pour certains observateurs, le club de la Principauté a tout pour titiller le PSG dans la course pour le titre.

L'AS Monaco avait connu une saison dernière assez difficile. Les Monégasques ont changé pas mal de choses l'été dernier. Adolf Hutter, le nouvel entraineur de Monaco, arrive pour le moment à tirer le meilleur de son groupe, qui est leader de la Ligue 1 après 8 journées. La force et la sérénité dégagées par le club de la Principauté sont assez bluffantes pour le moment, surtout que le PSG ne se montre pas des plus souverains. Pour certains observateurs, l'AS Monaco a tout de l'équipe qui peut tenir tête au club de la capitale, un peu comme en 2017. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo, fan du visage affiché par ce nouveau groupe monégasque.

Monaco n'a pas de défauts ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Monaco 🇲🇨 (@asmonaco)

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné un avis clair sur le sujet. Et pour lui, Monaco a tout pour jouer le titre cette saison. « Ils joueront le titre au PSG. Je pense qu'ils seront sur le podium. Ce que je vois de Monaco est assez impressionnant pour que j'y crois. Je ne vois pas le PSG se balader et les larguer. Les bons joueurs, y'en a partout. Zakaria est un très bon joueur. Avec Golovin, pour l'instant tout va bien. Celui qui m'impressionne vraiment, c'est Balogun. Il transperce tout. Je ne vois pas un aspect négatif. Hutter a des idées très claires sur le jeu. Il a remis en confiance les joueurs usés. L'équipe tourne et le discours d'Hutter est frais. Ils vont faire une belle saison », a notamment indiqué Daniel Riolo, satisfait de ce qu'il voit à Monaco depuis le début de la saison et qui pense que le Paris Saint-Germain n'a plus la marge de ces dernières années.