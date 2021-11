Mino Raiola et Pep Guardiola contre le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, le nom de Xavi Simons revient en boucle dans l’actualité du Paris Saint-Germain. L'agent du jeune joueur entre dans la danse.

Et pour cause, le milieu de terrain de 18 ans, qui crève l’écran chaque semaine en Youth League avec les jeunes du PSG, refuse pour le moment de prolonger en faveur du club parisien. En fin de contrat au mois de juin prochain, le milieu de terrain des U19 des Pays-Bas n’est pas ultra-chaud à l’idée de prolonger son contrat au PSG alors que Mauricio Pochettino ne lui a pas vraiment témoigné sa confiance durant l’année écoulée. Courtisé par le FC Barcelone ainsi que par des clubs de Bundesliga dont les noms n’ont pas encore filtré, Xavi Simons pourrait bien filer pour zéro euro lors du prochain mercato. Une tendance qui se confirme d’autant plus qu’un nouveau concurrent de taille pour le PSG a fait son apparition dans ce dossier selon Fichajes.net.

Manchester City a un oeil sur Xavi Simons

Le média espagnol croit savoir que le Manchester City de Pep Guardiola suit avec une grande attention l’évolution de ce dossier. Et pour cause, le coach de City a gardé de nombreux contacts à Barcelone, où Xavi Simons a été formé. Son potentiel lui a été vanté, ce dont Pep Guardiola a pu se rendre compte de lui-même en regardant les matchs de Xavi Simons en Youth League avec le Paris Saint-Germain. Le manager de Manchester City pourrait ainsi prendre la décision de passer à l’offensive pour recruter Xavi Simons en tant que joueur libre lors du prochain mercato. Pour cela, il faudra néanmoins se mettre d’accord avec le tumultueux Mino Raiola, qui représente les intérêts du joueur et qui a pour l’instant fait savoir à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi qu’une prolongation au PSG n’était pas la solution privilégiée par Xavi Simons. Ce qui a le don d’irriter le club de la capitale, qui refuse de voir sa pépite partir librement au mercato…