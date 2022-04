Milinkovic-Savic imite Tchouaméni, le PSG ne le tente pas

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer son milieu de terrain au mercato, le PSG cible Tchouaméni, Pogba mais aussi Milinkovic-Savic.

Le directeur sportif parisien Leonardo suit Sergej Milinkovic-Savic depuis plusieurs années mais pour l’heure, l’international serbe est toujours à la Lazio Rome. Sous contrat avec le club italien jusqu’en juin 2024, il pourrait enfin faire ses valises lors du prochain mercato estival. Suivi de longue date par le Paris Saint-Germain, Sergej Milinkovic-Savic est également une cible de Manchester United en cas de départ de Paul Pogba ainsi que de la Juventus Turin. A en croire les informations de la Reppublica, un duel entre le PSG et la Juve est envisageable pour Milinkovic-Savic cet été. Mais le Paris Saint-Germain n’est pas en pole dans ce dossier car le média affirme que le joueur et son entourage privilégient l’option de la Juventus Turin. En effet, « SMS » se sent bien en Italie et se verrait bien y poursuivre sa carrière même en cas de départ de la Lazio Rome.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Milinkovic-Savic préfère la Juve au PSG

En privé, Sergej Milinkovic-Savic a même confié à son entourage que la Juventus Turin serait une destination « idéale » pour lui, de quoi refroidir les ardeurs du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Cela étant, le Paris SG serait en capacité de transmettre une offre bien plus copieuse à la Lazio Rome ainsi qu’à Sergej Milinkovic-Savic que la Juventus Turin, ce qui peut relancer le suspense. Reste maintenant à voir si le PSG matérialisera son intérêt par une offre concrète, bien que Sergej Milinkovic-Savic ne semble pas emballé à l’idée de rejoindre Paris. De leur côté, les supporters parisiens espèrent sans doute que la piste du joueur de la Lazio sera mise de côté pour privilégier celle menant à Aurélien Tchouaméni. Problème, selon les informations du Parisien, le Monégasque n’est pas non plus très bouillant à l’idée de signer au PSG. Pour poursuivre sa progression, il se verrait davantage continuer sa carrière à l’étranger, où le Real Madrid et Chelsea le courtisent.