Milan Skriniar, le PSG a comme un gros doute

Par Adrien Barbet

Titularisé en défense centrale avec Danilo Pereira, Milan Skriniar a été la cible des critiques de la part des suiveurs du PSG avant le coup d'envoi du match contre le Stade Brestois. Le Slovaque ne rassure toujours pas.

Dans le viseur du PSG depuis longtemps, Milan Skriniar a rejoint cet été le club de la capitale libre, après la fin de son contrat du côté de l'Inter Milan. Si le Slovaque était présenté comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A, depuis son arrivée en Ligue 1, le constat est moins frappant. Le défenseur de 28 ans est souvent pris de vitesse par les attaquants adverses et n'est clairement pas le taulier attendu par les supporters parisiens. Au moment de la divulgation de la composition d'équipe du PSG contre le Stade Brestois, à l'occasion de la dixième journée du championnat, l'annonce de la titularisation de Milan Skriniar a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Et cela ne s'est pas arrangé tout au long du match.

Skriniar ne rassure pas, les Parisiens ont peur

🔴🔵 Le onze parisien face à Brest, avec Mbappé capitaine, est tombé :

Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, L. Hernandez - Fabian Ruiz, Zaïre-Emery - Lee Kang-In, Ramos, Mbappé, Barcola ► https://t.co/M1iDxLUwEL pic.twitter.com/gVMgg0vxyu — RMC Sport (@RMCsport) October 29, 2023

« Skriniar profite bien de ton temps de jeu, quand Nuno va revenir tu vas bien gratter le banc », « Skriniar ça dégage, sur le banc à la mi-temps », « La défense Danilo Skriniar il faut stopper ce massacre », « Skriniar trop lent c’est problématique », « Skriniar quand il sprinte à fond et qu’il est à 3 km/h ça me tue », « Skriniar a une gigantesque charrette » sont des exemples de commentaires suite au match réalisé par le Slovaque en défense centrale. Une performance qui explique aussi pourquoi le Paris SG a tant souffert contre les Brestois avec deux buts encaissés. L'ancien joueur de la Sampdoria peine à retrouver son meilleur niveau et profite probablement des blessures de Nuno Mendes et de Presnel Kimpembe pour obtenir encore la confiance de Luis Enrique. L'international avec les Faucons (64 sélections) va devoir impérativement élever son niveau de jeu car son début de saison avec le PSG est assez alarmant et les fans de Paris commencent à perdre patience.