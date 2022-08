Milan Skrinar au PSG, le coup de poker !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Entre ultimatum et coup de bluff, le PSG abat sa dernière carte pour essayer de faire signer Milan Skriniar de l'Inter Milan.

C’est la lutte finale dans le délicat dossier Milan Skriniar. Le PSG le courtise depuis quasiment deux mois, mais absolument rien ne se passe. Chacun reste dans sa position et l’Inter Milan estime être dans son bon droit de fixer le prix qu’il veut pour un titulaire et un cadre de l’équipe. Si le joueur slovaque se plairait bien à Paris, où son salaire ferait un joli bond, il sait que, s’il devait rester en Lombardie, une juteuse prolongation de contrat l’attendrait à la fin du mercato. La différence entre l’offre du Paris SG, qui se montrait à 60 millions d’euros, et les demandes de l’Inter Milan, qui sont évaluées à 80 millions d’euros, semble irrémédiable. Et pourtant, Luis Campos tente un coup de poker en cette fin de semaine, puisque L’Equipe annonce que le champion de France a décidé de faire une nouvelle offre pour le défenseur central. Le montant de cette dernière proposition n’a pas filtré, mais il n’y aura pas de suite et de nouvelle enchère, a d’ores et déjà prévenu le club francilien.

L'Inter reste de marbre face au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Ce sera en effet la dernière fois que le PSG revient à la table des négociations. Un coup de bluff qui n’est pas certain de fonctionner, car selon Sky Italia, l’Inter Milan aurait décidé de ne pas y répondre. Cela peut encore changer dans les prochains jours, mais l’Inter Milan estime ne pas avoir le temps de se retourner pour trouver un joueur à ce poste et de premier choix. Une position qui peut se comprendre, sachant que les deux clubs discutent tout de même depuis la fin du mois de juin. Mais Luis Campos a déjà fait savoir qu’il n’avait pas envie de surpayer les recrues cet été. Même si les ventes des dernières heures, comme Thilo Kehrer à West Ham, ont pu provoquer cette proposition rehaussée pour un joueur jugé capital dans la future mise en place du PSG.