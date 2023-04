Mikel Arteta, Pochettino va le dégoûter du PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si la saison 2022-2023 n'est pas encore terminée, le PSG songe déjà à remplacer Christophe Galtier. Le club se démène en interne afin de trouver un entraîneur qui sera capable de faire passer un cap à Paris. Si Mikel Arteta est annoncé proche de rejoindre le club de la capitale, l'exemple du passage de Mauricio Pochettino peut le convaincre de décliner la proposition.

À sept journées de la fin du championnat, le PSG est en passe de remporter son onzième titre de champion de France. Un record. Malgré cette future consécration, le bilan est bien maigre pour le PSG qui a encore une fois échoué lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, tout comme en Coupe de France. Les résultats de Galtier ne sont pas à la hauteur des attentes du club de la capitale et Paris réalise le pire début d'année en 2023 depuis près de 20 ans. Des éléments qui obligent la direction parisienne à s'activer pour dénicher la perle rare sur le marché des transferts. Aussi bien pour les joueurs que pour un nouvel entraîneur. Selon les informations du journal The Sun, Paris souhaite recruter Mikel Arteta qui a fait un travail remarquable à Arsenal. Pourtant, la presse anglaise est dubitative concernant l'arrivée de l'Espagnol au PSG.

Arteta au PSG, l'exemple Pochettino le fait fuir

Joueur du PSG pendant un an et demi, l'ancien milieu de terrain pourrait faire son retour dans le club qui lui a fait découvrir la Coupe d'Europe. Si Arsenal est quasiment assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, ça pourrait être sans Mikel Arteta, pisté par le PSG. Un choix risqué pour le disciple de Pep Guardiola qui a réussi chez les Gunners sur le long terme. Tandis qu'au PSG, des résultats sont exigés immédiatement. Les médias anglais, à l'instar de Sport Bible, estiment que le pari est risqué pour le technicien espagnol. Mauricio Pochettino qui avait une bonne réputation en Angleterre grâce à son passage à Tottenham, a été vivement critiqué au PSG. L'Argentin avait emmené les Spurs en finale de la C1 mais n'a pas eu les résultats espérés au PSG. Les Anglais craignent que ce soit la même chose pour Arteta s'il devient le manager de Paris, un club très compliqué à diriger. Reste à savoir quelle sera la décision que va prendre Arteta qui est pour le moment, concentré sur sa saison avec Arsenal et la lutte du titre avec Manchester City en Premier League.