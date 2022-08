Messi va tout casser au PSG, une star du Barça l'annonce

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi a vécu une première saison difficile au PSG. La sanction a été immédiate avec son absence dans la liste des 30 nommés au ballon d'or. Mais, son début de saison est bien meilleur et l'ancien joueur bulgare Hristo Stoichkov s'attend à ce qu'il retrouve son vrai niveau.

L'onde de choc a été forte en Espagne, en Argentine et dans le monde du football. Lionel Messi ne fait pas partie des prétendants au prochain ballon d'or qui sera décerné en octobre. Cela n'était plus arrivé depuis 2005 pour le septuple ballon d'or. La conclusion logique des difficultés qu'il a rencontrées depuis sa signature au PSG en août 2021. Ses statistiques de buts et passes décisives se sont effondrées en douze mois, son influence a été limitée et les critiques ont été plus virulentes à son égard. Aux côtés de Kylian Mbappé, Messi est presque apparu démodé au sein du club parisien.

Fini le chagrin, Messi est de retour !

C'est d'autant plus saisissant que l'Argentin soulevait son septième ballon d'or en décembre dernier. A cette époque, certains considéraient cette victoire due plus à sa réputation qu'à ses performances sur le terrain. Hristo Stoichkov s'était notamment montré très sévère, considérant que Jorginho et Robert Lewandowski méritaient plus la récompense. La légende bulgare du Barça, ami de la Pulga, est revenu sur ses propos chez ESPN Argentina. Il a modéré son analyse passée, indiquant n'avoir pas reconnu au PSG le joueur qu'il avait adoré en Catalogne. Une baisse de forme due à son transfert précipité, ce qui ne devrait pas se reproduire cette saison selon lui. Bien au contraire.

A year ago today, Messi became a PSG player ✍️ pic.twitter.com/0TfB8csFgG — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2022

« En principe oui, maintenant il est heureux. J'ai une très bonne amitié avec lui, avec son père, avec la famille. La première année, j'ai souffert parce que je vois un ami qui souffre. Je le voyais encore avec le regard de Barcelone. Je voyais surtout un garçon avec un visage qui pour moi n'était pas celui de Leo Messi. […] Aujourd'hui, je le vois heureux et cette année, il va tout casser », a t-il déclaré. Une impression partagée par de nombreux supporters du PSG après un début de saison qui a vu Messi inscrire trois buts en trois matches toutes compétitions confondues. Montrant au passage toute sa vista barcelonaise.