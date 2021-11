Messi va jouer les deux matchs, l'Argentine se moque du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Blessé pour les matchs du PSG contre Leipzig (2-2) et Bordeaux (2-3), Lionel Messi a tout de même été convoqué par Lionel Scaloni avec l’Argentine.

L’Albicéleste prépare deux matchs importants dans l’optique des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar avec des chocs contre l’Uruguay le 13 novembre puis face au Brésil le 17 novembre. Le bon sens voudrait sans doute que Lionel Messi soit préservé en raison de sa blessure mais selon les informations de TYC Sports, l’Argentine ne va pas se priver d’utiliser l’un des meilleurs joueurs de son histoire pour ce rassemblement. En effet, la télévision locale affirme que Lionel Messi devrait jouer au moins quelques minutes contre l’Uruguay, un match qu’il débutera sur le banc, en prévision du choc face au Brésil. Pour la rencontre contre les coéquipiers de Neymar en revanche, Lionel Messi a de grandes chances de débuter.

Messi va jouer avec l'Argentine

Autant dire que Leonardo et Mauricio Pochettino vont suivre cette rencontre avec beaucoup d’anxiété, eux qui redoutent bien sûr que la blessure de Lionel Messi s’aggrave lors de ce rassemblement en Amérique du Sud. Il y a quelques jours, le directeur sportif du PSG s’était insurgé devant le choix de la fédération argentine de football de convoquer Lionel Messi mais également Leandro Paredes, alors que ces deux joueurs étaient blessés pour les derniers matchs du Paris SG. « Nous ne sommes pas d'accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n'est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation. Ce n'est pas logique, et ce type de situations mérite qu'on définisse un véritable règlement avec la FIFA… » avait lancé le directeur sportif du PSG dans les colonnes du Parisien. Reste maintenant à voir quels seront les choix effectués par Lionel Scaloni avec Lionel Messi et Leandro Paredes pour les matchs contre l’Uruguay et le Brésil.