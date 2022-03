PSG : Messi et Neymar sifflés sur chaque ballon !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Après le fiasco subi à Madrid et l'élimination de la Ligue des champions, le PSG craignait la réaction de son public ce dimanche face à Bordeaux. Ce dernier n'a pas été tendre.

Du dépit, de la frustration et de la rage. Tels ont été les sentiments éprouvés par les supporters du PSG mercredi à l'issue de la prestation de leurs protégés à Madrid. Eliminés par le Real Madrid en Ligue des champions, les joueurs parisiens ont profondément énervés les fidèles du club à cause de leurs performances et pour certains de leur investissement. La réaction du Parc des Princes était attendue et n'a pas déçu. Arrivés sur la pelouse pour leur échauffement, les joueurs parisiens ont été fortement conspués par leur public, malgré la sono bruyante déployée dans le stade. Kylian Mbappé a été le seul épargné par la bronca tandis que Lionel Messi a essuyé les sifflets les plus nourris.

La composition des équipes a même permis de se rendre compte que l'Argentin était le plus hué, ce qui doit faire bizarre pour un Ballon d'Or qui a toujours été adulé dans son temps à Barcelone. Et cela s'est poursuivi sur les premières minutes de jeu, avec Neymar et surtout Messi conspués à chaque ballon touché, les Bordelais étant même applaudis quand ils ont fait faute sur le Brésilien.