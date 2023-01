Messi, Neymar, Mbappé, le PSG vexe Châteauroux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Opposé au Paris Saint-Germain vendredi en 32es de finale de Coupe de France, Châteauroux se réjouissait à l’idée d’affronter Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Mais le club de la capitale se passera de ses trois attaquants, quitte à décevoir son futur adversaire.

Neymar ne sera pas non plus au rendez-vous. Comme l’Argentin Lionel Messi, récemment revenu de vacances après son sacre au Mondial 2022, et Kylian Mbappé, laissé au repos, le Brésilien fait l’objet d’une gestion prudente de la part de Christophe Galtier, qui préfère s’en passer avant le 32e de finale de Coupe de France contre Châteauroux vendredi.

« Son absence était prévue depuis un certain moment, a expliqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Comme tous les joueurs qui ont joué la Coupe du monde, il a subi un bilan par notre cellule performance et le staff médical. Vous savez tous qu’il a eu une grosse entorse de la cheville. C’est dans cette période qu’il fallait le soigner. On a un Neymar sérieux, qui a envie de jouer. Il voulait enchaîner mais il a été sanctionné. J’ai échangé avec lui sur ce point. »

La déception de Châteauroux

« Il est aussi investi que sur la première partie de saison. Mais on fait attention à lui sur le plan physique », a ajouté l’ancien coach du LOSC, qui s’apprête donc à défier le pensionnaire de National sans son trio d’attaque. Ce choix aurait pu ravir son homologue. Mais de son côté, Maxence Flachez le prend comme un coup dur. « J'aurais évidemment eu envie de rencontrer les plus grands, a regretté le technicien de la Berrichonne. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas tout le monde, pour les supporters qui viennent aussi pour voir cette grande équipe. »

L’absence de la MNM représente aussi une mauvaise nouvelle pour son capitaine Peter Ouaneh, qui était impatient d’affronter des références. « On aurait bien sûr aimé se confronter à ces joueurs de top niveau pour se jauger un peu, montrer de quoi on est capable individuellement et collectivement, a réagi le défenseur central. Ils ne sont pas là, tant pis. Il y aura d'autres joueurs sur le terrain qui sont aussi très bons. On fera le travail face à eux. » Au moins, l’actuel 14e de National disputera un match plus équilibré.