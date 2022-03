Messi ne mange plus à la table de Benzema et Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans les colonnes de L’Equipe, le néo-consultant Samir Nasri a été invité à composer son onze idéal avec les joueurs du PSG et du Real Madrid.

A certains postes, il n’y a évidemment aucun doute à avoir pour Samir Nasri, qui a par exemple choisi Achraf Hakimi, Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe en défense tandis que le milieu de terrain est en majorité composé de joueurs du Real Madrid à l’instar de Toni Kroos et de Luka Modric. En attaque en revanche, il y a plus de doutes à avoir. Au moment de choisir entre Lionel Messi et Karim Benzema pour le rôle d’avant-centre, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a logiquement pris le temps de la réflexion. Mais il a finalement choisi Karim Benzema plutôt que le sextuple Ballon d’Or aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, préférés par Samir Nasri à Vinicius Junior et à Marco Asensio.

Samir Nasri préfère Benzema à Messi

« Benzema : On a parlé de la régularité de Modric mais Benzema est meilleur maintenant que plus jeune. A chaque fois qu'il fait une prise de balle, il se retrouve avec un espace pour se retourner car il a une science du déplacement. S'il est absent, au Real, c'est le désert de Gobi. En pur 9, à part Lewandowski, personne ne s'assoit à sa table » a analysé Samir Nasri avant de justifier ses choix concernant Kylian Mbappé et Neymar. « Mbappé : C'est le meilleur au monde en ce moment. Le jeu de son équipe n'est pas le même avec et sans lui, et on parle d'une équipe avec Messi, Neymar, Di Maria ! Mbappé se sert tellement bien de ses qualités. En plus, il a progressé dans son jeu dos au but : ses remises sont toujours bonnes, toujours dans le tempo. Avant, il voulait faire du Neymar parfois. Là, il fait du Mbappé » analyse-t-il.

Et concernant Neymar, très critiqué mais plutôt bon depuis son retour de blessure, Samir Nasri commente. « Je vais mettre Neymar car il fait partie de mes joueurs préférés même si, sur la saison, Vinicius est plus performant peut-être. Mais j'adore ce Neymar félin... Peut-il encore exister sur une saison ? Je ne sais pas. Mais sur des coups, oui. Sur un éclair : Pa ! Pa ! Je me dis que, le Final 8, ce n'était il n'y a pas si longtemps » a analysé Samir Nasri, grand fan de Neymar et qui espère que l’international brésilien aura retrouver son meilleur niveau pour le choc de ce mercredi entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions.

Le onze idéal de Samir Nasri (Real-PSG) : Donnarumma – Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Alaba – Kroos, Modric, Verratti – Mbappé, Neymar, Benzema.