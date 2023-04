Messi mérite mieux, le Barça enfonce le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Déterminé à récupérer Lionel Messi cet été, le FC Barcelone a clairement affiché ses intentions. Son président Joan Laporta estime que l’attaquant du Paris Saint-Germain mérite un dernier hommage à la hauteur de sa carrière avant de quitter l’Europe.

Par l’intermédiaire de son vice-président Rafa Yuste et de son entraîneur Xavi, le FC Barcelone a confirmé les rumeurs. L’actuel leader de Liga compte bien récupérer Lionel Messi libre cet été. L’attaquant du Paris Saint-Germain arrive en fin de contrat et les discussions avec ses dirigeants n’avancent plus. Si la tendance se confirme, l’Argentin vit ses derniers mois dans la capitale française, un scénario idéal pour le Barça. On apprend pourtant que les Blaugrana n’ont lancé aucune discussion sérieuse avec l’entourage de Lionel Messi.

Laporta veut rendre hommage à Messi

Selon la Cadena SER, Joan Laporta a bien rencontré Jorge Messi il y a quelques semaines. Mais un retour de la Pulga au Barça n’a pas été évoqué avec son père et agent pendant cette réunion de 40 minutes. Seuls des intermédiaires auraient annoncé au clan argentin qu’une offre du FC Barcelone était en préparation. Joan Laporta n’a quand même pas raté l’occasion de glisser un appel du pied à Jorge Messi, en lui indiquant que le septuple Ballon d’Or méritait un dernier hommage à la hauteur de sa carrière avant de quitter l’Europe.

Autrement dit, Lionel Messi mérite un meilleur traitement que celui infligé au Paris Saint-Germain avec des sifflets au Parc des Princes… En attendant, la seule proposition concrète pour le meneur de jeu viendrait d’Al-Hilal. Le club saoudien serait prêt à lui offrir 420 millions d’euros par an, pendant que l’Inter Miami envisage de lui céder des parts de la franchise. De son côté, le champion de France en titre, qui ne lui offre qu’une année supplémentaire, doit encore convaincre Lionel Messi avec un projet sportif plus séduisant.