Messi et Neymar renouent enfin avec le kop !

Par Mehdi Lunay

Un an de boycott a pris fin ce mardi soir. Insultés et sifflés par le public parisien après la débâcle au Real en mars 2022, Neymar et Messi avaient décidés de ne plus aller saluer les ultras. Une habitude après les rencontres qui a pris fin ce mardi soir, après PSG-Bayern. Les deux stars parisiennes sont allés voir le kop malgré l'échec et la défaite concédée contre les Bavarois 1-0. De quoi mettre en pratique l'unité tant réclamée par leur capitaine Marquinhos et faire passer la pilule d'une troisième défaite en une semaine.