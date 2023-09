Messi et Neymar pas assez chouchoutés, Leonardo dévoile le problème du PSG

Dans : PSG.

Après leurs départs respectifs du PSG cet été, Lionel Messi et Neymar se sont plaints de leur aventure dans le club parisien. Si les supporters et certains observateurs ont trouvé leur attitude culottée, Leonardo se montre plus compréhensif avec les deux stars.

MNM, un trio qui devait porter le PSG jusque sur le toit de l'Europe et qui restera finalement une tâche dans l'histoire récente du club parisien. Le PSG n'a pas réussi à tirer le meilleur de Neymar mais surtout de Lionel Messi. En deux ans à Paris, le septuple ballon d'or n'a pas affiché le niveau de ses années barcelonaises et aura surtout récolté le désamour du public parisien. Neymar a aussi été attaqué, assistant même à une manifestation hostile des ultras sous les fenêtres de sa maison en mai dernier. Des épisodes mal digérés par les deux stars. Depuis son arrivée à Miami, Lionel Messi n'a pas cessé d'envoyer des piques au PSG et à son environnement. Plus discret jusqu'alors, Neymar a réalisé une sortie fracassante ces derniers jours.

Le PSG pas assez protecteur de Messi et Neymar ?

Il a indiqué avoir vécu un « enfer » au PSG avec Lionel Messi selon ses propres termes. Les supporters parisiens et certains spécialistes ont ironisé sur ces paroles, lesquelles viennent de stars pas assez impliquées à leurs yeux. Néanmoins, l'ancien directeur sportif du PSG Leonardo a soutenu à demi-mot la déclaration de son compatriote. Pour lui, le rendement décevant des deux joueurs et notamment de Messi est dû à l'incapacité du PSG à savoir bien les encadrer.

« Pourquoi ils n’ont pas gagné ensemble ? Un problème d’égo ? Honnêtement, je ne le pense pas. Il y a des gens qui sont plus compliqués, et je ne veux pas définir ici qui est plus compliqué ou moins compliqué. Les personnes avec un tel talent ne sont pas compliquées. Ils résolvent plus de problèmes qu’ils n’en créent. […] Ces personnes doivent se sentir bien. Ces gars ont besoin d’un état d’esprit, ils ont besoin de se sentir bien et d’être reconnus. Et c’est le club qui doit faire ce travail, c’est nous les dirigeants. Il faut aussi qu’ils se rendent disponibles pour que cela se fasse. Pour moi, les joueurs et les entraîneurs, même à ce niveau, gagnent des matchs. C’est le club qui gagne des titres. C’est l’entreprise qui gagne des trophées. Parce qu’il y a une ligne, qui doit être très forte et décisive. Peu importe qui arrive, ils entrent dans cette ligne. Cela facilite le travail », a analysé Leonardo dans le média brésilien Globo. Une analyse intéressante même si certains y verront un tacle gratuit envers la direction du PSG qui l'a écarté sans ménagement pour Luis Campos en 2022.