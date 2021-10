Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé en est encore très loin

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Laurent Blanc estime que Kylian Mbappé peut dominer le monde du football comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais l’ancien entraîneur du PSG pense quand même que l’attaquant des Bleus doit s’améliorer.

Qu’un ou deux nouveaux joueurs battent tous les records et fassent preuve d’une régularité aussi affolante que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo semble difficilement inimaginable. Mais beaucoup d’observateurs parlent de Kylian Mbappé et Erling Haaland comme les « successeurs » de ces deux légendes, car ils sont les attaquants les plus forts de leur génération. Les joueurs du PSG et du Borussia Dortmund affolent déjà les compteurs à respectivement 22 et 21 ans. Kylian Mbappé a lui l’avantage également d’avoir déjà été champion du monde et d’avoir aussi joué une finale de Ligue des champions, sans parler de ses récompenses individuelles et de ses nombreux trophées en France, avec l’AS Monaco et le PSG. L’ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc, pense qu’il va succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo même s’il doit encore s’améliorer sur certains aspects de son jeu.

« Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire même s’il est déjà très fort »

« On parle d’un garçon qui a 21 ans (22 en réalité). C’est jeune, très très jeune. Il a déjà fait beaucoup et je pense qu’il peut encore progresser. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire même s’il est déjà très fort. Je pense qu’il y a deux joueurs qui ont marqué une décennie, même plus qu’une décennie du football à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l’âge et le temps passent. Je pense que Kylian fait partie des joueurs qui sont capables de remplacer ces joueurs-là. Et il est français », a estimé l’actuel coach d'Al-Rayyan, au Qatar, dans une interview accordée à BeIN Sports. Laurent Blanc s'enflamme pour Kylian Mbappé, certes. Mais il parle quand même d'axes de progression.