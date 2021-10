Allo l'Emir du Qatar ? Jérôme Rothen a osé pour Mbappé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que le Paris Saint-Germain gagne sans convaincre, Jérôme Rothen est prêt à tout pour convaincre le Qatar de conserver Kylian Mbappé. Quitte à interpeller l'émir en personne.

Depuis qu'il a interviewé Kylian Mbappé pour le compte de RMC, Jérôme Rothen se sent pousser des ailes, et c'est pour cela que l'ancien joueur, désormais aux commandes de son propre talk-show, a décidé d'interpeller publiquement Tamim ben Hamad Al Thani, plus connu sous le titre d'Emir du Qatar, qui est évidemment le propriétaire du Paris Saint-Germain et le patron de l'attaquant international tricolore. Alors même que Mbappé a encore évité bien des soucis au PSG et à Mauricio Pochettino mardi soir en Ligue des champions en étant décisif à l'occasion de la victoire face à Leipzig, Jérôme Rothen veut que du côté de Doha on prenne conscience de la situation.

🗣💬 "L'émir du Qatar doit se rendre compte d'une chose : la chance d'avoir le joueur qui représente le mieux le PSG aujourd'hui. Aujourd'hui, le projet est autour de Mbappé. Pas de Messi ou de Neymar. S'il part, Paris doit régresser." #RMCLive pic.twitter.com/8cfshbEekU — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 20, 2021

Alors, simulant un appel à l'Emir de Doha, l'ancien footballeur parisien s'est adressé directement à ce dernier. « Monsieur l’Emir du Qatar, Monsieur Al Thani, il faut aujourd'hui que vous vous rendiez compte d'une chose, c'est la chance d'avoir dans votre effectif au PSG l'un des meilleurs joueurs du monde et le joueur qui représente le mieux le Paris Saint-Germain aujourd'hui, mais aussi la chance d’avoir le joueur qui fait le plus de différences avec les autres et qui vous fait gagner les grands matchs. Ce projet ne repose encore une fois que sur lui. Il faut lui montrer à Kylian Mbappé, et à son entourage que le projet est autour de Kylian Mbappé, pas des autres. Il n'est pas autour de Lionel Messi ou de Neymar comme on l’a entendu. Mbappé l’a dit après le match contre Leipzig, bien sûr Lionel Messi reste Lionel Messi, le meilleur joueur de la planète, sauf qu'aujourd'hui, on voit que Lionel Messi peut disparaître 20 ou 30 minutes dans un match. Mais ce n’est pas un problème, car il a le talent et le génie pour gagner un match. Il y a une brèche qui peut s’ouvrir, car il laisse la chance à une prolongation, et bien ça il faut la saisir et savoir ce qu’il veut. S’il faut virer Leonardo pour prolonger Mbappé, il faut le faire », a lancé Jérôme Rothen.

Jérôme Rothen fan de Kylian Mbappé, ça grogne chez les supporters du PSG

Un coup de gueule qui n'a pas du tout convaincu les internautes, lesquels estiment que Jérôme Rothen arrive à dire tout et son contraire au fil des émissions, notamment lorsqu'il dit que le PSG doit se faire respecter par ses joueurs et préconise le limogeage du directeur sportif, Leonardo, pour faire plaisir à Kylian Mbappé. « Selon cette radio, Le PSG est mal géré, car les joueurs sont au-dessus de l’institution et selon cette même radio il faut virer un DS pour garder un joueur », « Visiblement RMC a racheté les droits de l’émission les guignols de l’info à Canal + la seule différence il n’y a pas de marionnettes, car elles sont représentées par Riolo, Rothen, Diaz, Mc Hardy, Larqué, désolé pour les oublis », « Depuis que Mbappé a fait une interview chez lui il n’arrête pas avec Mbappé c’est gênant. Redescend un peu Comme si QSI voulait pas le prolonger t’as eu la version de Mbappé va chercher Nasser fait ton taf de journaliste », « T’es gentil Rothen mais si l’émir a refusé 160 millions c’est qu’il a pas attendu tes conseils pour le savoir », les commentaires n'ont pas été à la gloire de Jérôme Rothen.

-Vous n’aurez pas de coupe d’Europe➡️ C2 1996🏆

-Personne de puissant ne rachètera le #PSG ➡️ l’état du Qatar rachète le #PSG✅

-Aucun top joueur ne viendra➡️ Zlatan signe✅

-Aucun top 3 ne viendra➡️Neymar signe✅

-Mbappé n’ira pas au PSG➡️ Mbappé signe✅

À suivre 🔴🔵 pic.twitter.com/Ne5yLc9AO1 — La Source Parisienne (@lasource75006) September 6, 2018

En attendant, l'émir du Qatar laisse le soin à Nasser Al-Khelaifi de gérer le dossier de la prolongation de Kylian Mbappé, car entre Leonardo et le champion du monde il n'y a plus d'atomes crochus. Mais en s'adressant comme cela à Tamim ben Hamad Al Thani, le consultant de RMC semble considérer que ce dernier n'y connaît rien au football, ce qui de l'avis de ceux qui ont côtoyé l'homme fort de Doha, est tout sauf le cas. Il n'est donc pas certain que l'émir décroche le téléphone quand Jérôme Rothen osera vraiment lui téléphoner.