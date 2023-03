Messi de retour, le Barça attaque ouvertement le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En discussion avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation, Lionel Messi n’a pas encore trouvé un terrain d’entente. Pendant ce temps-là, le FC Barcelone croit de plus en plus à son retour et affiche publiquement ses intentions.

D’un côté, le patron de la Liga Javier Tebas imagine mal le FC Barcelone recruter à cause de ses problèmes financiers. Et de l’autre, le club catalan prépare sereinement son recrutement estival. Ambitieux, les Blaugrana espèrent récupérer Lionel Messi dont le contrat au Paris Saint-Germain, malgré l’option pour une année supplémentaire, expire en juin prochain. Pour le moment, les discussions entre la Pulga et ses dirigeants n’aboutissent pas. Ce dont le Barça compte bien profiter.

Nos confrères de Mundo Deportivo décrivent une certaine confiance en interne, et notamment du côté de Xavi qui s’imagine déjà aligner l’Argentin aux côtés de Pedri dans l’entrejeu. D’ailleurs, l’entraîneur du Barça ne cache pas sa volonté ni celle de ses dirigeants. « On est train de traiter ce sujet. C'est en cours et j'espère que ça pourra se faire, a confirmé l’Espagnol face aux médias. J'aimerais qu'il revienne pour nous aider. C'est le club de sa vie, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club et de l'histoire du football. »

« (...) Bien sûr que je suis amoureux de Leo. Je l'ai vu grandir, on a été coéquipiers, j'ai vu le joueur qu'il est, a rappelé l’ancien milieu emblématique du Barça. (...) Mais cela ne dépend pas de moi. Tout dépend davantage de ce que veut Leo. Il a tout gagné et tout dépend de son bonheur. S'il veut revenir, on en parlera mais on n'en a pas beaucoup discuté. » En attendant, le vice-président Rafael Yuste parle lui aussi de discussions en cours avec Lionel Messi.

Le Barça négocie bien avec Messi

« Leo et sa famille connaissent mon affection pour eux. J'ai participé aux négociations qui n'ont malheureusement pas abouti. Je regrette que Leo n'ait pas pu rester au club. Si l'on parle de la Masia et des bases, on parle de Messi. Bien sûr que je serais ravi qu'il revienne, pour tout ce qu'il représenterait aux niveaux sportif, social et économique. Nous sommes en contact avec eux, oui. J'aimerais que toutes les conditions soient réunies pour que cette histoire d'amour finisse avec Messi au Barça », a confié le bras droit du président Joan Laporta, dont les propos risquent d’agacer le Paris Saint-Germain.