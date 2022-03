Messi choqué par Neymar et le PSG, du grand n’importe quoi !

Dans : PSG.

Lionel Messi ne comprend pas comment le PSG laisse Neymar faire ce qu'il veut en ce qui concerne la discipline et le sérieux.

Lionel Messi a très longtemps été considéré comme le joueur d’un seul club, et tout le monde sur la planète football voyait l’Argentin terminer sa carrière au FC Barcelone. Mais la situation économique, la lassitude, les résultats sportifs et les problèmes avec la direction ont fini par forcer La Pulga à changer d’air. Le PSG était ensuite le seul à pouvoir aligner tous les critères pour le recruter. C’est ce qu’il s’est passé et le numéro 30 du Paris SG a ainsi découvert un nouvel univers. Arrivé timidement à Paris, lui qui n’est pas très expansif, Lionel Messi a visiblement été surpris par les mauvaises habitudes prises par les joueurs de Mauricio Pochettino, qui ne sont pas vraiment des bourreaux de travail, alors que la direction est connue pour surprotéger ses plus grandes stars.

Messi ne comprend pas !

Lionel Messi en sait quelque chose, lui qui est autorisé à s’envoler pour Barcelone dès qu’il a un jour et demi de congé, même si ce n’est pas optimal pour la récupération d’accumuler les voyages, y compris de courte distance. De son côté, El Pais a dédié un long article aux premiers mois de Lionel Messi dans la capitale française. Et sur le plan sportif, ce qui a choqué le plus l’Argentin, c’est le comportement de Neymar. Le Brésilien était un joueur incontournable au Barça, technique et vif, provocateur et félin. En le revoyant et en s’entrainant à ses cotés, Lionel Messi a constaté que son ancien compère avait beaucoup perdu, et ce constat s’expliquait facilement par le manque de professionnalisme du numéro 10 du PSG, aux horaires nocturnes incompatibles avec la récupération. Un proche de Nasser Al-Khelaïfi a reconnu que « Messi est resté perplexe » face au manque de discipline par rapport à l’hygiène de vie de Neymar, et la facilité avec laquelle le PSG laissait Neymar faire ce qu’il voulait.

Un accord dans le contrat de Neymar pour rentrer au Brésil ?

Messi n’a pas compris comment les dirigeants parisiens avaient pu laisser Neymar se soigner au Brésil de sa blessure à la cheville, et enchainer les soirées mondaines ou jeux vidéos, pour revenir avec deux semaines de retard sur le pire des scénarios par rapport à sa blessure. Une tolérance qui a étonné l’Argentin, au point que ce dernier tente de comprendre comment le PSG pouvait laisser passer tout ça auprès du vestiaire, sans avoir de réelle réponse si ce n’est que Neymar avait eu le feu vert de sa direction. El Pais précise même que le retour au Brésil et les soins dans son pays étaient même prévus dans le nouveau contrat du numéro 10 en cas de blessure. Et en attendant, Neymar enchaine les prestations transparentes depuis son retour, avec un nombre incroyable de ballons perdus, y compris celui qui a débouché sur le deuxième but du Real ce mercredi soir. Peut-être pas si surprenant que ça pour Lionel Messi…