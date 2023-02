Messi au Barça ou à Miami, le PSG rigole

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi compte bien prendre son temps pour décider de quoi sera fait son avenir. Mais il ne compte pas trahir le PSG, puisque le club de la capitale est le seul avec lequel il discute réellement.

Même si le PSG est concentré sur ses matchs de Ligue 1 et un retour en forme de l’équipe en vue de la rencontre retour face au Bayern Munich, l’actualité de ses stars prend souvent le dessus. Kylian Mbappé blessé puis agacé par le comportement de Neymar, le Brésilien qui s’est lui-même mis en scène au poker ou au McDo, c’est finalement Lionel Messi qui se montre le plus discret. L’Argentin reçoit des critiques pour ses performances sur le terrain, qui sont loin d’être au niveau de ce qu’il montrait avant la Coupe du monde, mais il ne fait néanmoins pas de vagues.

Prolongation imminente pour Messi ? C'est faux

Et pourtant, son avenir est largement discuté puisqu’il arrive en fin de contrat au mois de juin, et n’a pas la volonté de signer un nouveau bail avec le Paris SG. Contrairement à ce qui avait été annoncé par la presse espagnole fin décembre, sa prolongation n’est pas imminente. Son clan a même freiné les discussions, ce qui a eu tendance à refroidir Nasser Al-Khelaïfi, toujours confiant mais qui veut rester prudent pour ne pas se retrouver le bec dans l’eau en fin de saison.

Cette temporisation dans les négociations a en tout cas ravivé la flamme du FC Barcelone, qui pense encore avoir une chance de récupérer son numéro 10 légendaire, même si cela reste une opération très difficile. Financièrement le club catalan est toujours dans le dur, et sentimentalement, La Pulga ne rêve pas spécialement de retrouver les dirigeants qui l’ont mis à la porte il y a 18 mois. En revanche, l’Inter Miami de David Beckham ne cesse d’envoyer des petits messages pour faire comprendre que le transfert du siècle pour la Major League Soccer peut se réaliser cet été. Lionel Messi a l’intention de vivre en Floride quand sa carrière sera finie, et la franchise de MLS a les moyens de lui offrir un contrat sur mesure s’il entend quitter l’Europe.

Mais pour le moment, rien de tout cela n’est concret, et l’expert des transferts Fabrizio Romano a tenu à rétablir quelques faits. Non, Lionel Messi n’est pas sur le départ du PSG, a confié le journaliste italien sur Caughtoffside. « Je ne pense vraiment pas que la situation a changé. Messi ne négocie qu’avec un seul club actuellement, et c’est le Paris SG. Ils ont eu une réunion en personne avec son père Jorge, et il a aussi été confirmé qu’il n’y avait aucune offre de la part du FC Barcelone pour le moment. Après la première réunion avec le PSG, il y en aura d’autres dans les prochaines semaines pour discuter des détails du futur contrat, incluant le salaire, la durée, et les accords avec les sponsors. Actuellement, ce n’est que le début », a livré Fabrizio Romano, qui apporte donc plusieurs nouvelles informations. A savoir que la prolongation de Messi au PSG est très loin d’être officialisée, et que le clan de l’Argentin prend tout son temps pour avoir le choix de décider, certainement à l’approche de la fin de la saison et en fonction de comment vont se dérouler les prochains mois.