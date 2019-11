Mercato PSG : Le Qatar va agir pour régler l'avenir de Neymar !

Dans : PSG.

Ces dernières heures, la presse espagnole a relancé les débats au sujet de l’avenir de Neymar. Indiquant notamment que le Brésilien avait refusé une offre de prolongation du PSG…

Assurément, le club de la capitale sera attaqué pour son meneur de jeu lors du prochain mercato. Dans le viseur du FC Barcelone, l’international auriverde a-t-il réellement recalé les avances du Paris Saint-Germain au cours des dernières semaines ? La réponse ne fait aucun doute, selon les informations de RMC puisque la radio affirme que pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a proposé aucune prolongation de contrat à Neymar, dont le bail actuel expire en juin 2022.

En revanche, la direction parisienne et l’Emir du Qatar ont bien dans un coin de leur tête de proposer un nouveau contrat à Neymar. En effet, des discussions entre l’entourage du joueur et l’état-major du PSG se tiendront début 2020 à en croire la radio, dans un premier temps afin de sonder le joueur, avant d’éventuellement lui soumettre une offre officielle. Reste à voir si tout cela pourra aboutir à un accord et à une prolongation, ce qui semble tout de même bien improbable au vu des derniers épisodes entre le joueur et le club de la capitale française. De plus, il sera intéressant de voir si, cette fois, le FC Barcelone aura les moyens de recruter Neymar. Car en Catalogne, Lionel Messi souhaite toujours ardemment la signature du Brésilien…