Mercato : Madrid a un plan à 300ME, Mbappé et le PSG attendent

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Compte tenu des performances actuelles de Kylian Mbappé avec le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur le dossier. Mais les Merengue sont déjà en mode offensif.

Si le mercato 2019 a été celui de Neymar, l’édition 2020 du marché des transferts pourrait bien se focaliser autour de Kylian Mbappé. Car l’attaquant français du Paris Saint-Germain l’a encore montré dimanche soir contre l’OM, il est sur une planète que peu de footballeurs connaissent, et forcément les monstres européens ne peuvent pas ne pas s’intéresser au champion du monde français du PSG. Ce lundi, AS affirme que pour s’offrir Kylian Mbappé, Florentino Perez et le Real Madrid sont prêts à prendre des décisions radicales, à savoir ne pas du tout recruter afin de mobiliser l’ensemble des moyens financiers sur le seul dossier Mbappé.

L’idée est donc de faire revenir de prêt Sergio Reguilon, Martin Odegaard, Achraf Hakimi, Takefusa Kubo and Dani Ceballos pour la saison prochaine, et de tout miser sur Kylian Mbappé, comme seul joueur payant. Car le Real Madrid en est conscient, il faudra lâcher une somme considérable pour s’offrir l’attaquant tricolore du Paris Saint-Germain, une somme de 300ME étant déjà évoquée par plusieurs médias espagnols pour ce qui serait le transfert du siècle. Mais comme dans le dossier Neymar, il faut connaître l'avis de l'Emir du Qatar, seul maître à bord pour ce genre d'opération.