Mercato : Le PSG cité pour ce milieu français à 25 ME

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Cela risque d’être la course au milieu de terrain cet été à Paris, et comme ce fut le cas l’hiver dernier, les rumeurs vont fleurir de partout.

Des stars confirmées aux révélations de la saison, le PSG a démontré qu’il était capable de tout tenter, à l’image du recrutement inattendu au départ de Leandro Paredes en provenance de Russie. Pour le prochain marché des transferts, une surprise pourrait ainsi avoir lieu avec un joueur qui épate en Serie A, après avoir déjà montré de bonnes dispositions en Ligue 1. Formé à Nantes et à son avantage à Saint-Etienne après un échec à Aston Villa, Jordan Veretout explose sous le maillot de la Fiorentina. Il avait déjà été annoncé proche de la sortie lors de l’été 2018, où l’Inter Milan et même le PSG le suivaient.

Et selon le Corriere dello Sport, l’intérêt du club parisien est toujours de mise, pour ce transfert qui pourrait se conclure au-delà de 25 ME. A 26 ans, le natif d’Ancenis atteint probablement son meilleur niveau, et enchaine les matchs avec le club toscan. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain récupérateur qui peut aussi évoluer plus haut a également tapé dans l’œil du Borussia Dortmund et de Naples. Ces derniers mois, il avait été également annoncé suivi par l’Olympique Lyonnais et le Milan AC, une preuve que le joueur français intéresse beaucoup de monde, même s’il faudra y mettre le prix. Et pour le PSG, en dépit des bonnes saisons enchainées par l’ancien nantais, il reste tout de même à savoir si Jordan Veretout a les moyens de s’imposer au sein d’un club aussi ambitieux.