Mercato ‍: Jürgen Klopp s’attaque à cette priorité du PSG

Par Corentin Facy

Selon la presse espagnole, le PSG fait de Rodrygo l’une de ses cibles prioritaires pour remplacer Kylian Mbappé lors du prochain mercato.

Cet été, le Paris Saint-Germain a chamboulé son secteur offensif avec les signatures de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola. L’an prochain, le mercato sera plus calme dans ce secteur de jeu. Mais un départ de Kylian Mbappé n’est pas impossible et si tel était le cas, alors le PSG serait dans l’obligation de recruter une star du football mondial pour le remplacer. A en croire les rumeurs de la presse espagnole, l’une des priorités de Nasser Al-Khelaïfi se nomme Rodrygo, dont le contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2025.

Si le Brésilien ne prolonge pas avec la Casa Blanca d’ici le prochain mercato estival, il ne lui restera plus qu’une année au compteur et il s’agirait du moment idéal pour surgir du côté du Paris SG. Buteur contre Braga mardi soir en Ligue des Champions, le compère de Vinicius Junior souhaitera-t-il partir ? C’est un autre débat. De plus, le PSG ne sera pas seul sur le dossier si un joueur de cette envergure venait à être disponible. D’après les informations d’El Chiringuito, un cador de la Premier League a également manifesté son intérêt… Liverpool.

Liverpool pense à Mbappé et à Rodrygo

Par l’intermédiaire de son manager Jürgen Klopp, le club de la Mersey a pris des premiers renseignements sur la situation de Rodrygo. Une information qui n’étonnera pas vraiment car Liverpool est à la recherche d’un joueur offensif pour compenser un éventuel départ à venir de Mohamed Salah. Dans cette optique, les Reds sont également à l’affût dans le dossier Kylian Mbappé. Mais le plus probable est de voir le capitaine de l’Equipe de France rejoindre le Real Madrid et prendre possiblement la place de Rodrygo. C’est pour cette raison que Liverpool flaire la bonne opportunité avec l’attaquant brésilien du Real Madrid, lequel pourrait être disponible pour une somme avoisinant les 100 millions d’euros. Une somme que le PSG comme Liverpool semblent prêts à mettre sur la table pour recruter le buteur merengue.