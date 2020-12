PSG : Pochettino déjà à fond sur le mercato de Paris

Dans : PSG.

Même s'il n'est pas encore officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino travaille avec Leonardo sur le mercato d'hiver. L'Argentin a l'intention de changer des choses.

Personne n’en doute, Mauricio Pochettino sera bien l’entraîneur du Paris Saint-Germain au moment de la reprise de l’entraînement, et cela même si pour l’instant le PSG n’a pas officialisé sa venue pas plus que le limogeage de Thomas Tuchel. Mais le Qatar a tranché et le technicien allemand va céder son poste à l’ancien coach de Tottenham pour finir la saison 2020-2021. Dans la presse argentine, on se réjouit de voir Pochettino devenir l’entraîneur d’un club aussi prestigieux que Paris, et ce samedi on affirme que ce dernier est déjà au travail pour donner sa touche à l’effectif du club de la capitale. Même s’il est conscient que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, qui vont dépenser 7ME pour virer Thomas Tuchel, n’ont pas un budget illimité pour le marché hivernal des transferts, Mauricio Pochettino veut des renforts.

Pochettino avec Alli, Erkisen et Messi au PSG

Le média sportif argentin TyC Sports donne déjà quelques pistes des joueurs susceptibles de venir au Paris Saint-Germain à la demande du successeur de Tuchel. Christian Eriksen, un joueur que Pochettino connaît bien, serait en haut de la liste, tout comme un joueur actuel de Tottenham, Dele Alli. La piste Paulo Dybala, dans le cadre d’un deal avec Mauro Icardo, serait abandonnée, tandis que TyC Sports reconnaît que des contacts existent entre le PSG et Memphis Depay. Mais évidemment, le site argentin évoque la piste qui envoie Lionel Messi et avoue que Paris est un des rares clubs sur la planète à pouvoir s’offrir la star du FC Barcelone. Avec Mauricio Pochettino aux commandes du PSG, les dirigeants qataris auraient un énorme atout dans les mains.