Mercato : Joao Felix au PSG, tout est bidon !

La rumeur Joao Felix est régulièrement évoquée au PSG afin de renforcer l’attaque déjà galactique du club de la capitale.

Il faut dire que l’international portugais n’est plus vraiment en odeur de sainteté à l’Atlético de Madrid. En effet, Diego Simeone lui préfère nettement Antoine Griezmann et Alvaro Morata, ce qui pousse Joao Felix vers la sortie. Parmi les clubs régulièrement cités comme un candidat à la signature du prodige portugais, le PSG est en haut de la liste. En effet, chaque semaine, les médias espagnols alimentent la rumeur d’un transfert de Joao Felix vers le Paris Saint-Germain. Cela étant, l’ancien crack du Benfica Lisbonne n’est absolument pas une cible prioritaire de Luis Campos selon Fabrizio Romano. A en croire le journaliste, toujours très bien informé sur le mercato, Joao Felix n’est pas une idée sérieuse pour le PSG à ce stade du mercato hivernal. Par conséquent, aucune démarche n’a été entreprise par le club parisien pour signer l’attaquant de 23 ans.

Paris Saint-Germain have never opened concrete talks to sign João Félix from Atlético Madrid, they're still not actively working on any January move as main focus will be the summer. 🔴🔵 #PSG



Milan Skriniar remains top target for PSG in 2023. pic.twitter.com/DuTj6sRTVO