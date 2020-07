Mercato : C'est open bar au PSG, Bordeaux vient se servir

Dans : PSG.

L'été 2020 voit de nombreux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain quitter le Camp des Loges. Loïc Mbe Soh devrait être le prochain.

A chaque semaine l’annonce par le PSG du départ de jeunes joueurs. Et dès ce lundi, après avoir vu Aouchiche et Kouassi partir vers d’autres cieux sans même signer avec leur club formateur, c’est Loïc Mbe Soh qui va ranger son casier au centre d'entrainement du Paris Saint-Germain. Cette fois il s’agit cependant d’un joueur sous contrat et dans cette opération Nasser Al-Khelaifi peut espérer récupérer un chèque de 5ME. Le défenseur de 19 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2021 avec le Paris SG, serait proche de sceller son avenir loin de la capitale affirme Le Parisien. Conscient que Thomas Tuchel ne compte pas réellement sur lui, Loïc Mbe Soh préfère prendre les devants et négocier un transfert durant ce mercato. Et à priori, Leonardo a fait savoir au défenseur central qu’il était disposé à étudier toutes les offres qui lui parviendront.

Une équipe de Ligue 1 serait tentée par Loïc Mbe Soh, mais il s’agit des Girondins de Bordeaux. Mais l’ambiance actuelle au sein du club au scapulaire n’incite guère à l’optimisme, du moins si le PSG et le défenseur sont pressés de trouver une solution. Outre Bordeaux, qui est tout de même en pole, d’autres clubs européens étudieraient actuellement le profil du défenseur formé au Paris Saint-Germain, sans que les dirigeants parisiens n'aient reçu la moindre offre pour l'instant. La seule certitude dans ce dossier est que le jeune joueur et le PSG sont sur la même longueur d'onde, et qu'une offre à hauteur des attentes sera acceptée. Reste à trouver qui misera 5ME sur Loïc Mbe Soh, lequel n'a pas réellement eu l'occasion de prouver son talent avec l'équipe de Thomas Tuchel.