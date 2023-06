Mbappé veut signer au Real cet été, le PSG donne son feu vert

Dans : PSG.

Kylian Mbappé, qui a informé le PSG qu’il ne prolongerait pas jusqu’en 2025, a émis le souhait de rejoindre le Real Madrid cet été. Cela pourrait réellement se faire dans les prochaines semaines.

La bombe est lâchée et va animer le mercato estival : Kylian Mbappé souhaite rejoindre le Real Madrid. A un pas du club merengue il y a un an, avant finalement d’opter pour une prolongation au Paris Saint-Germain, le capitaine de l’Equipe de France souhaite cette fois partir pour rallier l’Espagne. A en croire les informations du Parisien, Kylian Mbappé a pris sa décision et il y a peu de chances -voire aucune- qu’il revienne dessus.

L’international tricolore a fait le constat qu’il ne se trouvait plus dans l’endroit idéal pour amasser les trophées collectifs et individuels. Déçu des promesses non tenues par le PSG au moment de sa prolongation et notamment au sujet d’un mercato qu’il juge très décevant l’été dernier, il souhaite partir et ne reviendra plus en arrière. Frustré de voir un joueur de sa génération lui passer devant dans la course au Ballon d’Or en la personne d’Erling Haaland, Kylian Mbappé estime que c’est le moment de réaliser son rêve d’enfant en signant au Real Madrid.

Le PSG ouvre la porte au départ de Kylian Mbappé

« Pour la première fois depuis 2017, toutes les conditions sont réunies pour assister au clap de fin entre le championnat de France, le PSG en particulier, et Kylian Mbappé » écrit le journal francilien. Et pour cause, pour la première fois depuis son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Mbappé ne sera pas retenu par Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain n’est pas fermé à la vente de son joyau, tant il est impensable pour lui de le voir partir pour zéro dans un an.

Kylian Mbappé et le PSG, l’histoire semble bel et bien terminée et Karim Benzema n’y est pas étranger car selon Le Parisien, le départ du buteur du Real Madrid vers l’Arabie Saoudite a été décisive dans la volonté de Mbappé de rejoindre dès cet été la capitale espagnole. L’international tricolore de 25 ans a pris conscience que c’était le moment où jamais, le Real étant dans le besoin absolu de recruter un attaquant pour compenser le départ du « Nueve ». Il faudra maintenant s’entendre sur le prix de Kylian Mbappé et rester vigilant face à la possible offensive d’un cador anglais pour le Real Madrid. Mais qu’on se le dise, le Real et Mbappé n’ont jamais été aussi proches.