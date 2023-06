Mbappé va prolonger au PSG, il n'a aucun doute

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement en vacances à Miami, Kylian Mbappé laisse ses proches discuter avec le Paris Saint-Germain. Du côté de l'Espagne, on commence à sentir le vent tourner et le Real Madrid se prépare à une décision brutale.

Et si le Paris Saint-Germain réussissait une nouvelle fois la mission que beaucoup considéraient comme impossible en 2023, à savoir prolonger le contrat de Kylian Mbappé ? Il y a encore 24 heures, tout cela semblait illusoire. Mais, jeudi, Marca a ouvert une première brèche en annonçant qu’une réunion allait se tenir ce vendredi entre Nasser Al-Khelaifi et Fayza Lamari, la mère et conseillère de l’attaquant parisien. Le but étant de trouver une solution au moment où Kylian Mbappé entame officiellement sa dernière année de contrat avec le PSG. Sur la table, deux possibilités, un transfert payant dès ce mercato 2023 ou une prolongation. L’Emir du Qatar refuse de voir son crack français partir gratuitement. Et, à en croire José Félix Diaz, journaliste de Marca et d’El Chiringuoto, le Real Madrid doit désormais s’attendre à une mauvaise nouvelle.

La mía es que @KMbappe renueva. — José Félix Díaz (@jfelixdiaz) June 29, 2023

Via les réseaux sociaux, José Félix Diaz n’a pas joué avec les mots, il est persuadé que Kylian Mbappé va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. L’idée étant que le numéro 7 du PSG signe pour deux ou trois saisons supplémentaires en échange d’une promesse de Nasser Al-Khelaifi d’accepter un transfert en 2024, sachant que les clauses libératoires n’existent pas en France. Si c'était le cas, Paris et Mbappé sortiraient par la grande porte, tandis que le Real Madrid vivrait un vrai camouflet, l'idée première de Florentino Perez étant évidemment de recruter celui qui a marqué 54 buts cette saison sans indemnité de transfert dans un an. Mais, cela s'engage mal pour le président du club espagnol. D'autant que depuis Miami, où il est en vacances, Kylian Mbappé a envoyé un petit signal pas passé inaperçu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

A dix jours de la reprise de l'entraînement avec le PSG, le vice-champion 2022 a en effet relayé le calendrier 2023-2024 des champions de France en Ligue 1 via une story Instagram. Un geste qui n'a bien sûr pas échappé à ses 105 millions de followers et qui confirme que Kylian Mbappé a bien l'intention de jouer à Paris la saison prochaine. Les prochaines heures s'annoncent donc torrides si la réunion prévue entre le club de la capitale et le clan Mbappé a lieu comme prévu. Une semaine après les révélations de PSG Community sur un transfert déjà acté du joueur de 24 ans au Real Madrid pour 250 millions d'euros, Mbappé pourrait une nouvelle fois mettre une grosse clim au géant espagnol. Le feuilleton n'est donc pas encore terminé, alors même que Paris devrait officialiser dans les prochains jours la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur à la place de Christophe Galtier. Un changement qui a peut-être eu un poids dans les négociations.