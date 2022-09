PSG : Il blesse Vitinha, son coach le découpe

Dans : PSG.

Par Marc Verti

À l'occasion de la victoire 3-0 du PSG sur la pelouse de Nantes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, Vitinha est sorti sur blessure, suite à un geste mal maîtrisé de Fabio. Antoine Kombouaré est revenu sur ce fait de jeu et s'en prend à son joueur.

Le PSG n'a fait qu'une bouchée du FC Nantes avant son premier match de Ligue des Champions face à la Juventus de Turin. Tout semble marcher pour le mieux à Paris. Christophe Galtier fait du bon travail, Messi, Neymar et Mbappé sont efficaces. Le PSG est bien parti pour rouler sur la Ligue 1 et fait une nouvelle fois office de favori en C1. Un seul petit bémol vient contrarier le début de saison des Parisiens. La sortie sur blessure de Vitinha contre Nantes. Blessé par Fabio à la demi-heure de jeu, le milieu de terrain portugais a du laisser sa place. Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Canaris, n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il pensait du geste de son joueur.

Kombouaré veut des explications de Fabio

« Concernant le carton rouge, il sanctionne un excès d'engagement. Le pied est haut, il le touche... L'arbitre prend une décision. Le geste de Fabio ? J'en parlerai avec lui. Il doit se sentir coupable, et il vaut mieux » a confié l'ancien coach du PSG en conférence de presse. Plutôt fair-play le vainqueur de la dernière Coupe de France. Toujours est-il que Vitinha a très peu de chances de disputer la rencontre face à la Juventus qui se déroulera mardi 6 septembre. Christophe Galtier a également précisé en conférence de presse que la rotule du joueur de 22 ans était touchée et que sa participation au match contre les Turinois n'était pas assurée. Le PSG devra peut-être composer sans son homme fort de ce début de saison au milieu de terrain. L'ancien joueur du FC Porto s'est trouvé une connexion avec Verratti et fait déjà des étincelles en Ligue 1.