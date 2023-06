Réunion Mbappé - PSG vendredi, ça va secouer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En froid avec son attaquant Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain va tenter de débloquer la situation lors d’une réunion prévue vendredi. Le club de la capitale, représenté par son président Nasser Al-Khelaïfi, va proposer au Français une prolongation de son contrat qui expire en 2024.

Malgré le coup de pression du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé campe sur ses positions. L’attaquant sous contrat jusqu’en 2024 avait envoyé un courrier à ses dirigeants pour confirmer qu’il n’activerait pas l’option pour prolonger d’une année. Remonté, le Qatar lui a lancé un ultimatum et attend une réponse rapide. Le Français peut prolonger son contrat chez le pensionnaire du Parc des Princes, ou accepter un transfert cet été. Pour le moment, la situation n’a pas évolué mais tout pourrait basculer dans les prochaines heures.

Al-Khelaïfi va rencontrer Fayza Lamari

En effet, le quotidien Marca révèle une réunion prévue vendredi entre le président Nasser Al-Khelaïfi et la mère de Kylian Mbappé Fayza Lamari. Les deux parties espèrent trouver une solution et mettre fin à ce feuilleton. Sans surprise, nos confrères indiquent que le Real Madrid sera attentif à cet entretien. Son passage à l’action dépendra des conclusions de la réunion. Si le Paris Saint-Germain et son vice-capitaine s’entendent pour une séparation, avec un prix raisonnable, la Maison Blanche acceptera de transmettre une offre.

🚨💥 La reunión entre Mbappé y el PSG que podría acercar al francés al Real Madrid https://t.co/HFUXI7Tck1 Te lo cuenta @polomarca — MARCA (@marca) June 29, 2023

Mais toujours d’après la source espagnole, c’est un autre scénario qui se dessine depuis quelques heures. Au lieu de transférer son buteur, le Paris Saint-Germain pense à lui proposer une prolongation de deux ou trois ans, avec un accord oral en vue d’un transfert à l’été 2024. Une solution qui pourrait satisfaire Kylian Mbappé et ses supérieurs, qui seraient ainsi assurés de récupérer une indemnité pour son transfert. Reste à savoir si l’ancien Monégasque étudiera la proposition alors qu’il vient de refuser l’année optionnelle. En tout cas, la réunion à venir ressemble à la dernière tentative de réconciliation.