Mbappé, un appel téléphonique à 160 millions d'euros ?

Dans : PSG.

Le Real Madrid est bien conscient de ne pas avoir la main dans le dossier Kylian Mbappé, cependant Florentino Perez espère toujours un appel de Nasser Al-Khelaifi.

Le Real Madrid a officialisé mardi soir l’accord avec Manchester United pour le transfert de Raphaël Varane, et cela va permettre au géant espagnol de faire entrer 50 millions d’euros dans ses caisses. Cependant, du côté de Santiaga-Bernabeu, c’est un autre joueur français qui suscite l’attention, et bien évidemment il s’agit de Kylian Mbappé. Le joueur français du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement au Camp des Loges, mais il est toujours totalement muet concernant son avenir et une possible prolongation de contrat. Alors, du côté de Madrid, même si officiellement on ne croit pas possible un transfert de la star du PSG, on reste extrêmement attentif à la situation. Au point même que les Merengue auraient déjà la main sur le chéquier pour dégainer une offre en toute fin de mercato. Sur le site de la Cadena Ser, Anton Meana explique que Florentino Perez pense que l’Emir du Qatar pourrait au dernier moment l’appeler pour le prévenir que Kylian Mbappé est sur le marché.

Mbappé transféré au dernier jour du mercato 2021 ?

Le journaliste espagnol est convaincu que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ne prendront pas le risque de conserver le champion du monde si ce dernier ne prolonge pas. « Je ne peux pas imaginer Mbappé dans les tribunes toute la saison s’il ne prolonge pas. Le PSG devra le vendre », explique le journaliste. Et ce dernier de confier que du côté du Real Madrid on voit cette opération comme étant « impossible » tout en « gardant le téléphone allumé ». C'est donc dans cette optique que Florentino Perez ne dépensera pas l'argent du dossier Varane, histoire d'avoir de vrais moyens à investir dans le dossier Mbappé, le Paris Saint-Germain n'étant évidemment pas disposé à vendre l'attaquant tricolore pour rien. On évoque désormais la possibilité d'une opération à hauteur de 160 millions d'euros. De quoi permettre au PSG de recruter un remplaçant à celui qui a été le grand homme de la saison 2020-2021 du côté du Parc des Princes. Le téléphone de Florentino Perez va-t-il sonner d'ici le 31 août à minuit ? C'est la question de l'été !