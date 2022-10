Mbappé snobé par Neymar et Messi, crispations au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Buteur contre Nice ce week-end, Kylian Mbappé a connu moins de réussite mercredi soir face au Benfica Lisbonne en Ligue des Champions (1-1).

Mis au repos face au Gym samedi soir, Kylian Mbappé était entré en jeu et avait fait la différence en offrant la victoire au Paris Saint-Germain dans le dernier quart d’heure. Mercredi soir à Lisbonne, lors de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’international français a effectué son retour dans le onze de départ de Christophe Galtier aux côtés de Neymar et de Lionel Messi. Moins en réussite que face à Nice, Kylian Mbappé a vu sa belle frappe enroulée repoussée par le gardien portugais à 20 minutes de la fin. En dehors de cette belle occasion, le champion du monde 2018 a été en retrait par rapport au duo Messi-Neymar, qui se cherche plus que jamais au PSG.

Mbappé écarté par Neymar et Messi au PSG

Pour Dave Appadoo, interrogé à ce sujet sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe après le match nul du PSG au Portugal, il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé est le grand perdant de la mise en place du trio avec Neymar et Messi dans la capitale. « Depuis le début de la saison, j’ai du mal à voir un trio Mbappé-Neymar-Messi. Et plus globalement, en foot comme en basket, très souvent, quand il y a un trio… il y a un perdant. C’est souvent deux plus un. Dans la « BBC » c’était Benzema qui était en retrait par exemple, ce qu’on réussit Neymar, Messi et Suarez au Barça, c’est rarissime. Au début au PSG, Neymar et Kylian Mbappé avaient un peu « carré » Edinson Cavani. Là, on ne me fera pas croire à Paris qu’il n’y a pas Messi et Neymar d’un côté et Mbappé de l’autre. Ce duo fait un perdant, c’est Kylian Mbappé, je le maintien. Mbappé est agacé, il force les choix, je suis persuadé que ça vient de ça » a analysé le journaliste de L’Equipe, certain qu’il existe plus que jamais un duo dans le trio et que Neymar et Lionel Messi snobent -volontairement ou pas- Kylian Mbappé, ce qui rejailli automatiquement sur les prestations de l’ancien Monégasque. Un problème à régler au plus vite pour Christophe Galtier au PSG…