Mbappé retrouve Messi, le PSG n'en fait pas une affaire

Par Corentin Facy

Dans l’intimité du Camp des Loges, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont retrouvés jeudi au PSG pour la première fois depuis la Coupe du monde.

Jeudi, les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé étaient très attendues au Paris Saint-Germain. En interne, Christophe Galtier n’a jamais redouté de clash entre ses deux stars, malgré la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre l’Equipe de France, et les nombreux chambrages qui ont suivi du côté de l’Albicéleste après le sacre, notamment à l’encontre de Kylian Mbappé. A priori, Christophe Galtier avait raison de ne pas être pessimiste car selon les informations du Parisien, Messi et Mbappé se sont retrouvés sans qu’aucune ombre ne vienne perturber la journée de jeudi au Camp des Loges. A en croire le quotidien parisien, les retrouvailles entre l’Argentin et le Français ont été « chaleureuses » dans l’intimité du vestiaire.

Néanmoins, pour une fois, le PSG n'a pas communiqué sur ses réseaux à propos de ces retrouvailles, alors que cela avait été à plusieurs reprises avec les autres mondialistes, notamment lors du retour de Messi ovationné par ses coéquipiers et son staff dans une haie d'honneur. Le Parisien rappelle que Messi et Mbappé ne sont pas liés par une forte amitié. Mais à en croire le journal, les deux hommes se vouent un profond respect « et ont affiché la même satisfaction de se retrouver ».

Messi et Mbappé, des retrouvailles cordiales au PSG

Un soulagement pour le Paris Saint-Germain, qui s’évite donc un petit froid entre ses deux plus grandes stars, et cela à quelques jours d’un choc sur la pelouse du Stade Rennais en Ligue 1. Un match pour lequel Messi et Mbappé devraient être titulaires à la pointe de l’attaque parisienne, au côté de leur compère Neymar. « Christophe Galtier va continuer à gérer attentivement les trois hommes afin de les amener à ce qu’ils évoluent à leur meilleur niveau physique » rappelle néanmoins Le Parisien, pour qui Christophe Galtier garde le choc face au Bayern Munich en ligne de mire alors que le huitième de finale de la Ligue des Champions se disputera le 14 février prochain et que les derniers matchs ont prouvé que Messi, Neymar et Mbappé étaient bel et bien indispensables au PSG, au cas où il y avait un doute.