Mbappé reste au PSG, Sarkozy l'annonce à Pascal Praud

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid paraît impossible si près de la fin du marché des transferts. Un proche des dirigeants du PSG, Nicolas Sarkozy, a même la réponse à la question que les supporters parisiens se posent encore.

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est un supporter acharné du Paris Saint-Germain. Et même s’il n’a pas sa carte au Collectif Ultras Paris, il a l’avantage d’être très proche du Qatar et donc de Nasser Al-Khelaifi. Autrement dit, ses informations sont de première main, et notamment lorsqu’il s’agit de parler de l’avenir de Kylian Mbappé. Ce mardi, invité de Pascal Praud sur Europe 1, Nicolas Sarkozy a été questionné sur l’avenir immédiat de la star tricolore au PSG ou au Real Madrid.

Certains sont en effet toujours persuadés que Florentino Perez va dégainer une offre énorme d'ici au 1er septembre à minuit afin de s’offrir l’attaquant vedette du Paris Saint-Germain. Un cas de figure que celui qui a été chef de l’État entre 2017 et 2017 n’envisage pas du tout et dont il pense même que c'est totalement impossible qu'il se concrétise d'ici à la fin de semaine.

Alors que Pascal Praud, transféré de RTL à Europe 1 durant ce mercato médiatique, lui a demandé si le 2 septembre Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid ou s’il jouera toujours au Paris Saint-Germain, l’habitué de la corbeille du Parc des Princes a été bref, mais clair : « Kylian reste ». Et afin de montrer qu’il était toujours attentif aux jeunes joueurs du PSG, il a tenu à souligner la performance de Warren Zaïre-Emery, dont il a apprécié les performances depuis le début de saison t notamment samedi contre Lens. Le maigre suspense sur le dossier Mbappé baisse encore d'un cran, même si forcément, il faudra attendre encore quelques jours pour refermer, provisoirement, ce dossier.