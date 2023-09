Mbappé reste au PSG, le Real Madrid pleure de joie

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé et le PSG, ça continue ! Malgré des rumeurs de départ cet été au Real Madrid, le champion du monde 2018 va bel et bien continuer cette saison avec le club de la capitale française.

Le PSG a dû traverser quelques turbulences cet été sur le marché des transferts. Les rumeurs de départ autour de Kylian Mbappé ont une nouvelle fois perturbé le club de la capitale. Finalement, le capitaine de l'équipe de France va rester au moins une saison de plus au Paris Saint-Germain. Mais son avenir est encore loin d'être réglé, car un fait est toujours là : Mbappé sera en fin de contrat en juin 2024. Et si des négociations ont repris entre son clan et les champions de France, aucune prolongation n'est pour le moment actée. Et le PSG a été clair : pas de départ pour 0 euro. Problème, la stratégie du Real Madrid est bien de pousser Mbappé à partir sans avoir à dépenser le moindre centime.

Mbappé, le Real Madrid n'a pas paniqué

Marca fait le point sur la situation du Real Madrid ces dernières heures. Le mercato estival a été décevant pour pas mal de fans. Ceci étant, la direction merengue se contente de ce qui a été fait. Le média espagnol rappelle que le PSG et le Real Madrid n'ont jamais été en négociations pour le joueur de 24 ans. Les Merengue ne voulaient pas risquer de connaitre un nouvel échec dans le dossier Mbappé et ont donc préféré continuer sur leur plan, à savoir ne pas dépenser un euro pour recruter le Français.

Florentine Pérez va se montrer particulièrement attentif aux attitudes et signaux envoyés par Mbappé dans les prochaines semaines, alors qu'une prolongation au PSG est dans les tuyaux. Si tel était le cas, on peut aisément imaginer un nouveau feuilleton Mbappé l'été prochain, à moins que les Espagnols fassent une croix définitive sur l'ancien joueur de Monaco. Difficile à imaginer cependant, car Mbappé devrait avoir une clause, s'il prolonge au PSG, qui lui permet de partir pour un prix avantageux.