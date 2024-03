Mbappé remplaçant, personne ne pleure au PSG

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Très rarement remplaçant durant son passage au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé multiplie les matchs sur le banc sous les ordres de Luis Enrique. Un choix fort qui semble faire l'unanimité au sein du vestiaire parisien.

Depuis que tous les suiveurs du club de la capitale française savent que Kylian Mbappé va partir libre en direction du Real Madrid l’été prochain, Luis Enrique n’hésite plus à considérer sa star comme un joueur lambda de son effectif. Comme face à Nantes en février dernier, le capitaine de l’équipe de France n’était effectivement pas présent dans le onze de départ contre Reims ce dimanche. Rentré à la 73e minute de jeu, l’attaquant de 25 ans n’a rien pu faire pour éviter la contre-performance de Paris au Parc (2-2). Malgré tout, ce choix fort de ne pas mettre titulaire Mbappé à tous les matchs, comme cela était le cas auparavant, est validé en interne. Capitaine du PSG face à Reims, Danilo Pereira a par exemple compris la décision de son coach et ne verse pas la moindre larme.

Mbappé remplaçant, le PSG approuve

Pour le capitaine provisoire du Paris Saint-Germain, Luis Enrique fait des choix et ils sont compréhensibles et ne doivent pas être remis en cause. « Kylian Mbappé peut aller sur le banc à certaines occasions parce qu'il y a beaucoup de matchs, la Ligue des champions, la Coupe de France arrive, des matchs importants. Il joue tous les matchs, il doit aussi se reposer. C'est normal d'être sur le banc de temps en temps (...) On a beaucoup de points d'avance (10) mais notre objectif est toujours de gagner des matchs. On sait qu'il y a des matchs difficiles en Ligue 1. C'était le cas (...) Le coach fait confiance à tous les joueurs », a lancé, en zone mixte, le défenseur portugais, pas plus chagriné que cela de la décision de Luis Enrique. Et Le Parisien confirme ce lundi qu'au sein de l'effectif parisien, personne ne remet en cause ce choix de l'entraîneur espagnol de laisser sur le banc la star tricolore du PSG. « Samedi, on me disait que j’étais l’entraîneur qui fait le plus de rotations sur son onze de départ dans toute la Ligue 1. Tant que les joueurs me suivent, je continuerai dans cette stratégie », a confié un Luis Enrique, qui sait que nombreux sont ceux à contester son attitude.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Parmi eux, Vincent Duluc, qui peste encore contre l'entraîneur du Paris Saint-Germain. « Il est normal, pour Mbappé, Dembélé ou Donnarumma, d'aller sur le banc ? Certes, mais tout ce qui est défini comme normal pour Mbappé, aujourd'hui, ne l'était pas avant que le capitaine de l'équipe de France annonce son départ. Et on a le droit de douter, ce matin, que le PSG et son entraîneur aient intérêt à continuer d'apporter une réponse politique à une question sportive », écrit le journaliste de L'Equipe, agacé que Luis Enrique se comporte comme cela avec le champion du monde français. On se doute bien que l'entraîneur des leaders de la Ligue 1 n'a strictement rien à faire de cet avis, comme de ceux des autres journalistes et consultants et qu'il continuera à gérer son effectif, et Kylian Mbappé, comme il l'entend.