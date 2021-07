Mbappé, Qatar : Stéphane Guy allume « le football circus » !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé refuse pour l'instant de prolonger avec le Paris Saint-Germain et pour Stéphane Guy c'est un véritable affront qui est fait au Qatar à 18 mois du Mondial.

La semaine a été très chaude pour Kylian Mbappé, qui a d’abord été éliminé avec l’équipe de France lors de l’Euro, qui plus en ratant le tir au but qui a qualifié la Suisse. Puis c’est concernant sa situation au Paris Saint-Germain que l’attaquant tricolore a fait la Une, Mbappé ayant clairement décidé de ne pas accepter, du moins pour l’instant, l’offre de prolongation transmise par le PSG avec qui il a encore un an de contrat. Désormais parti prendre des vacances bien méritées après une incroyablement longue saison, Kylian Mbappé sait que la pression sera énorme sur ses épaules lorsqu’il va reprendre le chemin de l’entraînement avec ses coéquipiers parisiens. Car c’est clair et net, Nasser Al-Khelaifi ne lâchera pas son joueur cet été, quitte à ce que Mbappé parte libre dans un an.

Un scénario qui serait assez fou, et qui pour Stéphane Guy serait un énorme camouflet pour le Qatar. Pour l’ancien journaliste vedette de Canal+, du côté de Doha on refuse d’envisager ce scénario. « Il y a un enjeu très important pour le Paris Saint-Germain et pour le Qatar en particulier, c’est la Coupe du Monde 2022. Perdre Kylian Mbappé trois mois avant serait un cataclysme pour le Qatar. S’ils veulent du Ramos etc, c’est qu’ils préparent un feu d’artifice. Mais en même temps on nous dit, sans rire, que Leonardo serait fragilisé parce qu’il n’arrive pas à vendre et que le PSG aurait l’obligation de vendre pour 60 millions d’euros de joueurs. C’est le football circus dans toute sa splendeur ! », fait remarquer, avec une expression qui lui était chère avant de se faire virer de Canal+, Stéphane Guy.