Mbappé-PSG, réunion imminente, la décision est prise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Il ne reste plus que trois semaines dans ce mercato d'été, et à l'approche de la 1e journée de Ligue 1, le PSG a mis à exécution ses menaces concernant Kylian Mbappé. Mais les choses pourraient rapidement basculer, une réunion entre Nasser Al-Khelaifi et le clan Mbappé étant évoquée.

Titulaire dans l’équipe du loft mise en place par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sera pas dans le groupe de Luis Enrique pour l’entrée en lice des champions de France en titre, samedi contre Lorient au Parc des Princes. Le numéro 7 parisien n’a pas prolongé son contrat et Nasser Al-Khelaifi s’est tenu à sa décision de ne plus faire jouer Mbappé sous le maillot du PSG afin de l’obliger à partir. Décidé à aller jusqu’au bout de son contrat dans un an, et empocher ainsi une somme colossale (80ME de prime de fidélité le 1er septembre, près de 70ME de salaire au PSG, et une énorme prime de signature au Real Madrid), le joueur de 24 ans commencerait cependant à voir ce que cela peut lui coûter sportivement. Choqué par sa mise à l’écart, quoi qu’il dise, l’ancien Monégasque va accepter un transfert avant le 1er septembre, c’est du moins ce que plusieurs médias révèlent.

Le PSG et Mbappé sont d'accord sur un point, tout est fini

Et ce mercredi, Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Marca et Gol et supporter affirmé du Real Madrid, assure qu’une réunion est désormais imminente entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaifi afin de parler de l’avenir immédiat de l’attaquant tricolore. Des deux côtés de la tables des négociations, les positions sont dorénavant claires, le PSG sait que Mbappé ne prolongera jamais et Mbappé est conscient que le PSG est décidé à le laisser dans les tribunes pendant un an.

Un deal perdant-perdant qui devrait être évité à un an de l'Euro 2024 et des JO de Paris, deux compétitions que le vice-champion du monde veut disputer avec la France. « Je suis certain que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid cette saison. Le Paris Saint-Germain va convoquer Kylian Mbappé pour une réunion dans laquelle ils vont évoquer son départ et les deux signeront son bon de sortie », annonce le journaliste. Et il n'est désormais plus le seul à croire que ce dossier va se terminer par un transfert du joueur parisien chez les Merengue.

🚨 Creo que Kylian Mbappé estará en el Real Madrid esta temporada.



El PSG va a convocar a Mbappé para tener una REUNIÓN en la que cerrará su FINIQUITO y firmarán su SALIDA.



(@Ramon_AlvarezMM) pic.twitter.com/sriBpo8UYb — SrNaninho (@SrNaninho) August 9, 2023

Pour le Paris Saint-Germain, cela ressemblera à une victoire à la Pyrrhus, tant le club de la capitale aura perdu en matière d'image dans cette histoire, sans même parler de l'aspect financier qui va dépendre de l'offre finale du Real Madrid. Inutile de croire que Florentino Perez signera un chèque de plus de 200 millions d'euros, comme il était prêt à le faire en 2021. Pour Kylian Mbappé, il y aura aussi un prix à payer, car c'est peu dire que les supporters du PSG n'apprécient guère de voir celui qui avait posé avec un maillot floqué 2025 il y a un an sur la pelouse du Parc des Princes partir comme cela en 2023. Un sentiment de malaise qui pourrait se ressentir dans les virages du stade parisien où certains Ultras pourraient faire entendre leur mécontentement vis-à-vis de celui à qui il avait consacré un chant la saison passée.