PSG ou Real, même le clan Mbappé n'en sait rien

Il y a quelques jours, Daniel Riolo a lâché un véritable scoop sur le mercato de Kylian Mbappé en dévoilant les envies de départ de l’attaquant du PSG.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester » a lancé le journaliste de RMC, pour qui il ne fait plus aucun doute que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Cela étant, Nasser Al-Khelaïfi espère toujours faire signer à l’ancien Monégasque une prolongation de contrat. Selon les informations obtenues par le journal Marca, l’espoir est présent à Paris mais de son côté, Kylian Mbappé refuse de laisser filtrer le moindre indice sur son avenir.

Maître du temps et du suspense, l’attaquant de l’Equipe de France laisse les dirigeants du PSG ainsi que ceux du Real Madrid dans l’incertitude la plus totale. Et pour cause, Kylian Mbappé se mue dans le silence, et n’a aucunement manifesté son envie de poursuivre au PSG ou au contraire de partir. Le média espagnol précise par ailleurs que Kylian Mbappé ne prendra aucune décision pendant l’Euro. Comme il l’avait fait savoir en conférence de presse, l’ailier gauche de l’Equipe de France se concentre à 100 % sur les Bleus durant ce championnat d’Europe, et balaie les questions sur son avenir d’un revers de la main, devant les journalistes mais également au sein de sa sphère privée. Le Paris SG va donc devoir s’armer de patience encore plus de deux semaines dans le cas où la France irait en finale de l’Euro. Pendant ce temps, le PSG se prépare à toutes les options : une prolongation de Mbappé, un départ cet été ou le scénario catastrophe dans lequel Mbappé resterait sans prolonger.