Mbappé prolongé au PSG, l'incroyable déclaration

Kylian Mbappé a annoncé il y a quelques semaines à Nasser Al-Khelaifi et à ses coéquipiers qu'il quittera le PSG en fin de saison. Mais au Qatar, on pense que tout peut encore basculer dans ce dossier.

Faute d'une annonce officielle sur sa future destination, et même s'il a informé ses dirigeants de son départ à la fin de la saison 2022-2024, Kylian Mbappé laisse toujours une petite place au suspense. Et sa rencontre avec l'Emir du Qatar sous les ors de la République, en présence d'Emmanuel Macron, a évidemment relancé les supputations sur un possible retournement de situation. Même si ce scénario ressemble à de la fiction, et que tout indique que le numéro 7 du Paris Saint-Germain va s'engager avec le Real Madrid, Daniela Bedmar, directrice de la radio Hola Qatar, et proche de Tamim ben Hamad Al Thani, a lancé une petite phrase qui fait beaucoup de bruit.

Invitée d'El Chiringuito, Daniela Bedmar a en effet remis en cause le fait que la décision de Kylian Mbappé sur son départ du PSG soit prise à 100%. « Mbappé est la pièce maîtresse du PSG. Je n'ose pas dire à 100% que Mbappé quittera le PSG », a lancé la jeune femme sous le regard interloqué des journalistes d'une émission où l'on clame depuis plusieurs années que l'attaquant français de 25 ans va rejoindre le Real Madrid et où on est désormais persuadé que le mercato estival 2024 sera le bon.

Mbappé prolongé, les chances sont faibles

Cette prise de position d'une proche de l'Emir du Qatar est en totale contradiction avec ce qui a été dit après cette rencontre au palais de l'Elysée et évidemment elle est à prendre avec prudence, puisque Daniela Bedmar fait clairement comprendre que les chances de voir Mbappé prolonger au PSG sont tout de même faibles, mais qu'elles existent. Quoi qu'il en soit, du côté du Real Madrid on reste très prudent en attendant que le contrat liant le champion du monde 2018 aux Merengue soit finalement signé. D'ici là, même si l'impatience est grande de communiquer sur ce sujet, les événements des années précédentes appellent à la prudence. D'autant plus si de tels propos sont tenus du côté du Qatar.