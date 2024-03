Mbappé paiera une amende record s'il ne signe pas ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le maigre suspense sur l'avenir de Kylian Mbappé a volé en éclats ce week-end. L'attaquant du PSG n'a plus le choix car le Real Madrid a tout prévu.

Téléfoot s'est retrouvé bien embêté dimanche en mettant en ligne, puis en retirant de ses réseaux sociaux, avant une nouvelle fois de changer d'avis et remettre une déclaration d'Aurélien Tchouaméni évoquant la signature de Kylian Mbappé chez les Merengue. Si le numéro 7 du PSG avait confirmé qu'une décision sera officialisée avant le début de l'Euro 2024 en juin prochain, son coéquipier a clairement vendu la mèche. Quoi qu'il en soit, en Espagne, on n'a plus le moindre doute concernant l'accord déjà trouvé entre le clan Mbappé et Florentino Perez. Au point même que Javier Vasquez, auteur de plusieurs ouvrages sur le Real Madrid et juriste de formation, affirme que l'attaquant français a signé une clause record s'il devait finalement prolonger au Paris Saint-Germain et renoncer à venir à Madrid.

Un accord en cas de changement de plan pour Mbappé

S'il n'a pas donné précisément le montant de cette clause qui serait validée par Kylian Mbappé et les dirigeants madrilènes, Javiez Vasquez fait clairement comprendre que le montant de ce dédit serait colossal. « C’est une information exclusive, si Mbappé ne rejoint pas le Real Madrid la saison prochaine, il devra payer une somme d’un tel calibre qu’elle pourrait quasiment payer la rénovation du stade Santiago-Bernabeu. Cela veut dire que Kylian Mbappé jouera bien au Real Madrid », explique le consultant espagnol, qui est convaincu que lassé des événements connus les années précédentes, Florentino Perez a cette fois tout blindé afin d'éviter une nouvelle énorme déconvenue. Il est vrai que ces dernières saisons, plusieurs fois le meilleur buteur de l'histoire du PSG a été annoncé au Real Madrid et qu'au dernier moment Nasser Al-Khelaifi a réussi à inverser la tendance.

No es un triple. Es INFORMACIÓN VERAZ. Cuidao con que no venga… #HalaMadridYNadaMas pic.twitter.com/IeQIDHIFAR — Javidatos (@RMadridDatos) March 24, 2024

Mais avec cette possible clause prévoyant un énorme dédommagement pour le Real Madrid, le président des Merengue se protège d'un nouveau coup tordu de son homologue parisien, même s'il ne fait aucun doute que le Qatar pourrait assumer financièrement le paiement de cette clause si Kylian Mbappé changeait d'avis. Mais à ce stade de la saison, tout paraît désormais bien ficelé dans l'opération, même si le champion du monde 2018 n'a rien officialisé. La date et la forme de l'annonce restent probablement le seul suspense dans ce transfert, l'argent ne semblant un problème ni pour Mbappé, ni pour le Real Madrid.