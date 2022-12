Mbappé, Neymar et Messi au PSG, ça rend fou Xavi

Dans : PSG.

Le PSG peut se targuer d'avoir l'un des meilleurs effectifs de la planète football. Un effectif qui ne laisse pas insensible... Xavi.

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG est passé dans une nouvelle dimension. Les stars ont notamment commencé à affluer et les ambitions sont désormais XXL. Cette saison, Christophe Galtier peut encore compter sur le trio magique composé de Kylian Mbappé, de Neymar Jr et de Leo Messi. Une énorme chance pour un entraineur malgré quelques problèmes d'ego à gérer au quotidien. Pour le moment, Galtier s'en sort plutôt bien et son groupe semble plus concerné que jamais, même si l'après Coupe du monde ne sera pas de tout repos. La pression sera forte avec notamment, une double confrontation à venir en Ligue des champions face au Bayern Munich. En cas de désillusion, le poste de Christophe Galtier pourrait même commencé à être discuté. Et il ne manque pas de concurrence pour lui prendre sa place...

Xavi rêve plus grand

Le nom de Xavi a longtemps été associé à celui du PSG depuis que l'ancien milieu de terrain du Barça est entraineur. Pour le moment, le destin du champion du monde n'est pas encore de rejoindre Paris et il tente tant bien que mal de redresser le FC Barcelone. Mais Xavi est un rêve pour QSI. Et apparemment, l'Espagnol ne ferme pas la porte au PSG mais surtout à la possibilité d'entraîner un jour Mbappé, Messi et Neymar. Interrogé par Sport, le coach du FC Barcelone a notamment indiqué sur le sujet : « Je rêve d'entraîner n'importe lequel des grands joueurs. En France, Kylian Mbappé par exemple. Neymar, Messi, j'aimerais beaucoup aussi ». Aura-t-il la chance un jour de le faire ? Le suspense reste entier pour Mbappé. Un peu moins pour Messi et Neymar, les deux hommes étant plus vers la fin que le début de leur carrière. Surtout que les finances du Barça semblent à des années-lumière de pouvoir se payer leur salaire. L'hommage devrait néanmoins leur faire plaisir.