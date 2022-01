Mbappé : Le Real Madrid dément cette offre folle

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir proposé 180 millions d’euros au PSG pour Kylian Mbappé l’été dernier, le Real Madrid pourrait revenir à la charge au mercato hivernal.

Et si le Real Madrid, très pressé de s’offrir Kylian Mbappé, était prêt à payer un transfert hivernal au PSG pour le recruter dès le mois de janvier, plutôt que de sagement attendre le mois de juin ? Cette hypothèse semble assez improbable et pourtant, selon l’agent italien Giovanni Branchini -réputé comme étant proche de l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti-, le Real Madrid a proposé 50 millions d’euros au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé dès cet hiver. « Ça dépendra du PSG. Ces derniers jours, le Real Madrid est revenu à la charge pour avoir Mbappé tout de suite et a offert 50 M » a lâché l’agent italien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

Le Real Madrid dément l'offre pour Mbappé

Selon les informations d’Olé, un accord contractuel a par ailleurs été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid pour un bail de six ans. La prime à la signature de l’attaquant du PSG au Real Madrid s’élèverait à 40 millions d’euros tandis que le salaire de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole avoisinerait les 20 millions d’euros. Des informations très précises qui sont toutefois à prendre avec des pincettes car d’un média à l’autre, les versions varient. La preuve, la Cadena COPE indique dans le même temps qu’il n’y a aucune offre du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé dès le mois de janvier. L’offre de 50 millions d’euros ne tiendrait donc pas debout, Florentino Pérez ayant l’intention de le recruter pour zéro euro en juin prochain.

🚨⚪ Info MR: Mbappé no va a venir al Real Madrid en enero. Acabará la temporada en el PSG y se vestirá de blanco en junio. El club qatarí ya demostró que jamás le va a vender, y la idea del club blanco solo pasa por firmar libre al jugador más valioso del mercado. pic.twitter.com/FVt3fhJUKc — MadridistaReal (@RMadridistaReal) January 4, 2022

Le compte Twitter @RMadridistaReal indique par ailleurs qu’il n’y a absolument aucune chance pour que Kylian Mbappé rejoigne le Real Madrid au mois de janvier, peu importe la somme que proposerait le club espagnol au Paris SG. Et pour cause, le Qatar a prévenu le Real qu’il ne vendrait « jamais » Kylian Mbappé et qu’en ce sens, la seule chance pour Mbappé de partir est de ne pas prolonger et de faire ses valises pour zéro euro à la fin de son contrat au mois de juin. Une stratégie risquée de la part du PSG, qui espère bien sûr prolonger le contrat de Kylian Mbappé d’ici la fin de la saison, alors même que l’ancien Monégasque, libre dans moins de six mois, est autorisé à négocier et à se mettre d’accord avec le club de son choix dans l’optique de la saison prochaine.

Carlo Ancelotti botte en touche

Présent ce mardi en conférence de presse, Carlo Ancelotti a par ailleurs été interrogé sur la potentielle offre du Real Madrid et sur les déclarations de l’agent italien Giovanni Branchini. S’il reconnait avoir une bonne relation avec ce dernier, l’entraîneur du Real Madrid n’a pas tenu à confirmer ni à infirmer les rumeurs. « Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me paraît pas juste. J'ai une bonne relation avec Branchini. Je préfère ne pas parler de cela. Ce club est toujours prêt. La saison prochaine est déjà préparée. Cela me paraîtrait peu professionnel qu'un club comme le Real Madrid n'ait pas anticipé » a simplement glissé Carlo Ancelotti afin de rassurer les supporters du club merengue sans pour autant provoquer une enflammade généralisée en confirmant les informations au sujet d’une offre pour Kylian Mbappé.