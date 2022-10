Mbappé, le PSG a décidé d'agir

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Avec la rumeur d'un départ de Kylian Mbappé, le PSG se positionne déjà sur un probable futur avant-centre. Des noms ont déjà été ciblés par le club de la capitale.

Cet été, le PSG a réussi un coup de maître. Faire prolonger Kylian Mbappé à Paris. Mais quelques mois après sa prolongation, l'attaquant français ne semble pas convaincu par la direction prise par le club ainsi que les promesses non-tenues au moment des négociations. Face à une potentielle envie de départ de Mbappé, le PSG se prépare au futur de l'attaque parisienne. Plusieurs noms ont déjà intégré une liste de prétendants au poste de numéro 9 du PSG. Notamment celui de Lautaro Martinez. Selon les informations de la Gazzetta delo Sport, le club de la capitale est séduit par le profil de l'attaquant argentin qui a encore plus enchanté la direction parisienne lors de la rencontre entre l'Inter Milan et le FC Barcelone en Ligue des Champions où le joueur de 25 ans a été particulièrement bon contre les Catalans.

Le PSG prépare sa future attaque

PSG vai atrás de João Félix, especialmente se vier a perder Messi em 2023: sim ou com certeza? — Bruno Andrade (@brunoandrd) October 14, 2022

Lautaro Martinez n'est pas le seul joueur à être pisté par le PSG. Joao Felix est également dans les petits papiers de Paris. Dans une situation délicate avec l'Atletico Madrid, le buteur portugais essaye de quitter la capitale espagnole le plus rapidement possible. Son positionnement et le style de jeu de Diego Simeone ne lui conviennent plus. Bruno Andrade, journaliste à CNN Portugal et à l'UOL Esporte, explique que Luis Campos est satisfait des qualités de Joao Felix et qu'il pourrait endosser parfaitement le rôle d'attaquant au PSG. Avec l'envie de départ de Mbappé et la fin du contrat de Lionel Messi en juin 2023, Paris commence déjà à préparer une nouvelle ère. Le PSG n'est évidemment pas seul sur ces dossiers et devra mettre les moyens nécessaires pour convaincre aussi bien les joueurs que les clubs, sans se faire doubler par la concurrence.